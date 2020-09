Bà Lê Thị Thủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

hiều 21/9, trong chương trình nghị sự của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, 14 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên và bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu 8 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Hà Nam Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê ở Nghệ An.

Bà là đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Bà Thủy là nữ cán bộ có quá trình công tác gắn bó với quê hương Nghệ An trong thời gian dài, từ năm 1986 đến 2010. Trong thời gian này, bà kinh qua nhiều chức vụ như: Phó chánh Thanh tra rồi Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An; Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên; Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Năm 2010, bà giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Đến 2016, bà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 7/2019 đến nay, bà Thủy giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn