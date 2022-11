Bà cô lao xe đâm sầm vào quán nước khiến vị khách giật mình tung 'chiêu lạ' phòng thủ

Cụ thể, sự việc xảy ra vào hôm 29/10 vừa qua và được camera an ninh ghi lại. Thời điểm đó, trong quán nước chỉ có 2 người đàn ông đang ngồi, một vị khách ngồi ở ghế đá, người còn lại ngồi ghế nhựa phía bên cạnh. Bỗng nhiên, từ ngoài đường một bà cô phóng xe không làm chủ được tốc độ mà lao thẳng vào vách tường quán nước giải khát rồi ngã kềnh ra đất.

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên thay vì người gặp nạn, mọi spotlight của đoạn video đều đổ dồn vào ông chú ngồi ghế nhựa. Cụ thể, có lẽ do tình huống bất ngờ và gây tiếng động mạnh đã khiến người đàn ông ngồi ghế nhựa giật nảy mình. Người này lập tức đứng bật dậy, quay người ra phía sau, đồng thời làm động tác kỳ lạ như đang thi triển võ công.

Giữ tư thế phòng thủ "cực độc" vài giây và phát hiện nguy hiểm không uy hiếp đến mình, ông chú liền "hạ dáng", trở về trạng thái bình thường. Sau đó chú vội vàng đến giúp đỡ nạn nhân. Những người xung quanh nghe tiếng động cũng chạy lại xem xét tình hình.

Hành động kỳ quặc của người đàn ông lập tức nhận được tràng cười lớn từ dân mạng. Nhiều người hài hước cho rằng có lẽ "thân thủ" của ông chú cũng rất "ra gì và này nọ" nên mới có màn phòng thủ nhạy bén đến vậy.

Bên cạnh đó, một số ý kiến gửi lời hỏi thăm đến bà cô gặp nạn. Đồng thời bày tỏ thắc mắc không hiểu tình huống giao thông thế nào mà bà cô lại lao thẳng vào nhà dân như vậy. Số khác cho rằng may mắn là không ai trong quán nước bị người phụ nữ vô tình đâm phải.

Hiện tình huống dở khóc dở cười trên vẫn đang hút bão comment từ cộng đồng mạng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn