Apple bị một thanh niên 22 tuổi tống tiền

Một thanh niên 22 tuổi mới đây đã bị bắt cảnh sát Anh bắt vì cố gắng tống tiền Apple với số tiền 100.000 USD giá trị thẻ quà tặng iTunes.

Thông tin từ Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết, Kerem Albayrak (22 tuổi) đã gửi email tới bộ phận an ninh của Apple vào tháng 3/2017 và khẳng định hắn đang có quyền truy xuất thông tin của 319 triệu tài khoản iCloud.

Kerem đe dọa sẽ bán quyền truy cập vào các tài khoản đó và yêu cầu khoản tiền 75,000 USD giá trị tiền mã hoá hoặc thẻ quà tặng iTunes để chuộc lại dữ liệu của các tài khoản trên.

Một tuần sau đó, Karem gửi tới Apple một đoạn video được đăng tải trên YouTube ghi lại cảnh hắn đang truy cập hai tài khoản iCloud ngẫu nhiên.

Hai tuần sau, số tiền mà Karem yêu cầu là 100.000 USD đồng thời hắn cho biết có thể sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong các tài khoản này.

Rất tiếc cho kẻ tống tiền khi Apple không chịu nhượng bộ mà đã báo cáo vụ việc này với các cơ quan thực thi pháp luật ở cả Mỹ, Anh và Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) đã tổ chức cuộc điều tra.

Vào ngày 28/3/2017, Kerem Albayrak đã bị bắt tại nhà riêng ở London. Sau khi thu giữ các thiết bị, NCA phát hiện Kerem Albayrak là người phát ngôn một nhóm hacker tự nhận là “Turkish Crime Family”. Hồ sơ lưu trữ cho thấy Kerem Albayrak đã nói với nhóm hacker này rằng vụ tấn công chắc chắn sẽ thành công tới 99,9% và ngay cả nếu không, “chúng ta vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông”.

Apple cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Albayrak hoặc “Turkish Crime Family” đã xâm phạm bất kỳ tài khoản iCloud nào và NCA đã xác nhận điều này. NCA còn mô tả Kerem Albayrak như một “tội phạm số thích sự nổi tiếng”. “Khi bạn có quyền lực trên Internet, nó chẳng khác gì sự nổi tiếng, mọi người sẽ tôn trọng bạn, tất cả đều đang theo đuổi nó,” Kerem Albayrak nói sau khi được kết án.

Hacker này đã nhận tội hôm 21/12 vừa qua và bị phạt hai năm tù treo cùng 300 giờ lao động công ích, đồng thời bị giới hạn sử dụng các thiết bị điện tử.

Pocophone F2 có thể ra mắt vào năm 2020

Pocophone F2 có thể ra mắt vào năm 2020.

Pocophone F1 từng gây ấn tượng bởi cấu hình của một chiếc flagship nhưng chỉ có mức giá của một chiếc smartphone tầm trung, liệu F2 có lập lại điều đó?

Đã hơn 1 năm kể từ ngày Pocophone F1 ra mắt, thị trường giờ cũng thay đổi khá nhiều. Những chiếc máy cấu hình cao, giá tốt cũng không còn hiếm, thậm chí chúng còn có ngoại hình bóng bẩy hơn nhiều so với Pocophone F1. Một số nguồn tin trước đây từng cho biết, dự án 'Pocophone F2' đã bị hủy bỏ khi trong nội bộ của Poco đã có sự rời đi của một số nhân vật quan trọng. Thậm chí, có tin đồn cho rằng Xiaomi sẽ ra mắt chiếc Redmi K20 ở thị trường Ấn Độ với tên gọi là Pocophone F2 nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra.

Nhưng mới đây, ông Alvin Tse (hiện là Giám đốc của Xiaomi tại Indonesia và đồng thời cũng là người đứng đầu của Pocophone tại thị trường quốc tế) đã đăng tải một đoạn tweet trên trang Twitter chính thức của mình với nội dung 'You will hear more from POCO in 2020'. Điều này ẩn ý cho việc chiếc Pocophone F2 có thể sớm được ra mắt trong năm sau.

Sau đó, đoạn Tweet trên đã bị ông Alvin Tse xóa đi, tuy nhiên điều này đã làm nhiều người có thêm hy vọng về thế hệ tiếp theo của Pocophone F1.

Samsung sẽ sử dụng màn hình kính cho chiếc Galaxy Fold 2

Ảnh được cho là Galaxy Fold 2.

Leaker nổi tiếng @UniverseIce vừa đăng một tweet có liên quan đến chiếc điện thoại gập thế hệ thứ hai sắp ra mắt của Samsung. Theo thông tin từ tài khoản này, phiên bản điện thoại gập thứ hai của Samsung sẽ sử dụng kính siêu mỏng thay vì nhựa như Galaxy Fold.

Với việc sử dụng màn hình kính siêu mỏng, Galaxy Fold 2 sẽ phẳng hơn, không có nếp nhăn và bền hơn so với màn hình nhựa. Tin đồn này phù hợp với với một báo cáo được ETNews đăng tải trước đó cho biết Samsung sẽ bỏ lớp polyimide trong suốt được sử dụng trên Galaxy Fold để chuyển sang kính siêu mỏng linh hoạt (UTG) của DoInsys trên thế hệ kế nhiệm.

Đầu tháng này, LetsGo Digital đưa tin Samsung đã nộp đơn đăng ký ba nhãn hiệu lên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) về kính cường lực với tên gọi “Samsung Ultra Thin Glass”, “Samsung UTG” và “UTG”.

Samsung được đồn đoán sẽ ra mắt Galaxy Fold 2 vào ngày 18 tháng 2 năm sau, cùng thời điểm ra mắt dòng Galaxy S11. Nhiều báo cáo, hình ảnh bị rò rỉ cho thấy chiếc điện thoại này sẽ có thiết kế gập theo chiều dọc dạng vỏ sò, tương tự như chiếc Motorola Razr được ra mắt gần đây. Dự kiến, máy sẽ có màn hình “đục lỗ” 6,7 inch ở bên trong và một màn hình nhỏ bên ngoài có chức năng hiển thị các thông báo về tin nhắn, cuộc gọi đến, thời gian, cũng như thời tiết.

Nhà sản xuất Hàn Quốc dự kiến sẽ bán sản phẩm này với giá dưới 1000 USD, rẻ hơn nhiều so với phiên bản đời đầu của hãng, mức giá này cũng sẽ khiến Fold 2 trở thành một đối thủ đáng gờm của Motorola Razr.

Bên cạnh việc màn hình được cải tiến, Samsung còn thông báo sẽ cải tiến bản lề trên Galaxy Fold 2 nhằm loại bỏ nếp gấp. Bên cạnh đó, Fold 2 cũng sẽ sở hữu nhiều thông số kỹ thuật hàng đầu. Máy có thể dùng chip Snapdragon 865, RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, hỗ trợ 5G, chạy Android 10 và giao diện One UI 2.1. Ngoài ra, thiết bị tích hợp hai pin riêng nằm hai bên máy và có sạc nhanh 45W.