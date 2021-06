Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2, hướng vào Hải Phòng - Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo hướng đi của bão số 2.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 01 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng ngày 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ nay (12/6) đến hết ngày mai (13/6), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14/6.

Từ nay (12/6), do ảnh hưởng của rìa phía Tây cơn bão nên ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu đã họp triển khai ứng phó ATND mạnh lên thành bão. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, phát biểu kết luận. Ông Trần Quang Hoài cho rằng: ATNĐ, bão này hình thành ngay trên biển Đông nơi có các hoạt động kinh tế ven biển, nuôi trồng thủy sản ở khu vực này rất lớn. Để chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 04 /CĐ-TW ngày 12/6 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ phía Bắc và ven biển từ từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, NN& PTNT, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí. UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Công điện số 03/CĐ-CT ngày 12/6/2021 gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố về việc phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão.

