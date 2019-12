Ảnh thực tế Honda Airblade 150cc giá từ 55 triệu đồng

Honda Airblade 150cc có gì mới?

Honda Airblade 150cc giá từ 55 triệu đồng

Honda Airblade 2020 năm nay được Honda bổ sung thêm phiên bản 150cc, sử dụng động cơ eSP, xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 12,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,3 Nm.

Mẫu xe ngay lập tức nhận được sự chú ý của người dùng bởi đây là mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt nâng cấp về sức mạnh động cơ đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ngoài việc làm thỏa lòng những người yêu thích "ông hoàng tay ga", việc ra mắt Air Blade 150 còn để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Yamaha NVX 155

Mẫu xe thế hệ mới được nâng cấp về thiết kế, bổ sung nhiều tiện ích mới như hệ thống smarkey, đèn xe, ổ cắm tiện lợi...

Đối với 2 phiên bản Air Blade 150 ABS mới, giá bán đề xuất lần lượt là 55,19 và 56,39 triệu. Mức giá này cao hơn Honda SH Mode CBS giá 51,69 triệu, gần tương đương SH Mode ABS giá 56,99 triệu và đắt hơn Yamaha NVX 155 giá 46,24-52,74 triệu.

Trên thực tế, dựa vào những thông số hãng cung cấp, nhiều chuyên gia đánh giá Honda Air Blade mới không vượt trội so với Yamaha NVX, cả ở trang bị an toàn lẫn khả năng vận hành. Bù lại, thiết kế thân thiện hơn cùng giá trị thương hiệu khiến mẫu xe này chiếm ưu thế về doanh số, dù trên thực tế người dùng phải bỏ ra nhiều tiền hơn để sở hữu Air Blade, nếu so với NVX.

Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh thực tế Honda Airblade 150cc:

Hệ thống khóa thông minh trên Honda Airblade được Honda trang bị thêm một chức năng đáng giá là cảnh báo chống trộm và hệ thống xác định vị trí xe thông minh giúp dễ dàng tìm được xe tại những bãi gửi xe đông đúc.

Phiên bản Air Blade 2020 sử dụng động cơ 150cc sẽ được trang bị thêm cổng sạc trong hộc đựng đồ, cung cấp điện với công suất lên tới 12W khi động cơ đang chạy.

Cốp chứa đồ của Honda Airblade được tăng thêm 0,9 lít so với phiên bản tiền nhiệm lên đến 22,7 lít.

Thiết kế xe được cải tiến, tinh chỉnh đáng kể