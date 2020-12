Anh Lê Văn Lương giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Ngày 30/11, Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện quy trình bầu đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022.

BTV, cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Theo đó, tại buổi Bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Lê Văn Lương đã đạt 100% số phiếu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Hội nghị đã Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm: Lữ Thị Băng Châu (Bí thư Huyện đoàn Con Cuông); Ngô Thành Công (Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu); Đặng Ngọc Minh (Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu); Nguyễn Công Minh (Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh); Nguyễn Mạnh Phong (Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ); Lê Đức Sỹ (Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn); Mai Anh Tài (Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An); Võ Đức Tùng (Bí thư Huyện đoàn Nghĩa Đàn).

Ông Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Lương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tin tưởng giao nhiệm vụ cũng như các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tín nhiệm bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2027 – 2022. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề mà các đồng chí tin tưởng, giao phó.

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

“Với trọng trách người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, tôi biết rằng mình cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tận tâm, tận sức, cùng các đồng chí trong Thường trực, thường vụ, trong Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn và đoàn viên tỉnh nhà hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh”, đồng chí Lê Văn Lương phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Thơm-Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Bên cạnh đó, tân Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh; sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo Tỉnh đoàn, các thế hệ cán bộ Đoàn; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các cán bộ Đoàn và đoàn viên cùng đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, chung sức đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An phát triển.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiên phong