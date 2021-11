Ảnh chi tiết BMW R18 bản độ "The Wal" có một không hai

Những chiếc xe khác thuộc seri này bao gồm chiếc “Spirit of Passion” của Dirk Oehlerking, Kingston Custom và chiếc R18 Dragster của Roland Sands.

Với những ai chưa biết đến Kimura thì ông là cha đẻ của chiếc xe độ “Zero Style” và là người sáng lập ra Zero Engineering. Một số người đã có cơ hội trải nghiệm 2 sản phẩm của Zero Engineering là chiếc Type 9 và Type 6 - đây thực sự là các sản phẩm ấn tượng với trình độ tư duy, kỹ thuật và tay nghề mà họ đã tạo ra những chiếc xe này.

Mặc dù có sở thích làm việc với những mẫu xe cổ nhưng Kimura, người hiện đang làm việc cho xưởng chế tạo độc lập Chabott Engineering của riêng mình, gần đây lại đang có những dự án với những mẫu xe mới. Chỉ sản xuất một số lượng xe nhất định mỗi năm, Kimura tạo ra những mẫu xe mà không cần phác thảo, bản vẽ, bản thiết kế hay mô hình.

Bắt đầu thực hiện dự án "The Wal" từ tháng 2/2021 và hoàn thành vào tháng 6/2021, thêm 2 tuần nữa để giải quyết một số vấn đề cơ khí. Kimura đề cập đến chiếc "The Wal" như một mẫu “Sports Endurancer” với bình xăng lớn và hoàn toàn khác so với bình xăng nguyên bản; đi cùng là bộ yên tròn thuôn dài cũng như phần đầu xe độc đáo.

“Tôi cũng di chuyển chỗ để chân về phía sau khoảng 2 inch để đôi chân trở nên linh hoạt hơn. Đồng thời tôi hạ tay lái và thay đổi yên xe theo ý mình. Phần đệm ngồi cũng do tôi thiết kế và sau đó được làm thủ công bởi Backdrop Leathers ở Nhật Bản. Tất cả tạo nên tư thế rất tự nhiên mà tôi thích" - Kimura chia sẻ.

Phần đầu xe có 2 đèn pha được thiết kế bất đối xứng khiến cho chiếc "The Wal" giống như có một đôi mắt và về tổng thể chiếc xe làm chúng ta liên tưởng đến một con vật. Điều này nghe có vẻ hợp lý bởi từ "Wal" trong tiếng Đức có nghĩa là cá voi.

Phần mạ crom trên chiếc R18 nguyên bản đã được loại bỏ, để lại phần nắp chụp xi lanh và ống xả được hoàn thiện trong màu satin đen mờ. Ghi đông được làm hẹp hơn 180 mm và thấp hơn 150 mm trong khi phần yên được nâng lên một chút, cho người lái vị trí ngồi truyền thống hơn.

Được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu đồng, chiếc The Wal toát lên ngôn ngữ thiết kế mà Kimura đã áp dụng cho Zero Style. Tại thị trường Malaysia, chiếc BMW Motorrad R18 Classic 2021 có giá 154.500 RM (tương đương 843 triệu đồng) trong khi chiếc R18 First Edition có giá 149.500 RM (tương đương 816 triệu đồng).

Tác giả: CTV Anh Quân

Nguồn tin: vov.vn