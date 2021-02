Anh chàng độc thân bị gái lạ cưỡng hôn khi chờ thang máy, diễn biến sau đó khiến CĐM 'xỉu lên xỉu xuống'

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao một đoạn video quay cảnh một anh chàng bị cưỡng hôn ngay trước cửa thang máy. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 30/1 tại một khu chung cư ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, nam thanh niên đang đứng đợi thang máy thì bất ngờ bị một cô gái lại nhào tới ôm hôn. Hành động bất ngờ của cô gái lạ khiến anh chàng vô cùng bối rối, giơ hai tay lên cao và không dám nhúc nhích, bày ra dáng vẻ bản thân hoàn toàn vô tội.

Khoảnh khắc này kéo dài khoảng 18 giây và chỉ kết thúc khi một người bạn của cô gái phát hiện thấy. Cô bạn vội vàng tách hai người ra, kéo cô nàng vào thang máy, đẩy anh chàng “đáng thương” ra ngoài rồi rời khỏi hiện trường.

Đoạn video trên nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, một số người khuyên anh chàng nên báo cảnh sát khi bị quấy rối, trong khi đó số khác lại cho rằng cô gái kia chắc say rượu nên mới có hành động thái quá như vậy. 3 ngày sau khi vụ việc hy hữu xảy ra, anh chàng bị cưỡng hôn cũng đăng đàn thanh minh.

Chàng trai độc thân bất ngờ bị gái lạ cưỡng hôn.

Anh chàng cho biết, anh họ Trịnh và đang độc thân. “Tôi đứng đợi thang máy thì gặp cô ấy. Cô ấy tiến tới gần tôi, tháo khẩu trang ra rồi bất ngờ ôm hôn tôi. Có lẽ cô ấy đã uống quá nhiều rượu nên không thể kiểm soát được hành vi của bản thân”, anh Trịnh nói.

Dù vậy, anh chàng lại không hề có ý định muốn báo cảnh sát khi bị cô gái lạ cưỡng hôn. Ngược lại, anh lại đang tìm kiếm cô ấy với hy vọng được nên duyên với nàng. “Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy. Nếu mong muốn của tôi trở thành hiện thực thì tôi hy vọng cô ấy sẽ chủ động liên lạc với tôi, tôi muốn được làm quen cô ấy”, anh Trịnh nói.

Diễn biến câu chuyện khiến cư dân mạng 'xỉu lên, xỉu xuống', một số người để lại bình luận:

“Chắc chắn cô gái cưỡng hôn anh là một cô nàng xinh đẹp, trẻ trung, nếu ngược lại là một người phụ nữ trung niên hay cô nàng xấu xí thì anh ta còn muốn làm quen nữa không?”,

“Nhìn cái điệu bộ ra vẻ đáng thương, vô tội của anh ta khi giơ hai tay lên mà tôi không thể nhịn được cười”,

“Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, biết đâu sau vụ này anh chàng độc thân kia lại lấy được vợ”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn