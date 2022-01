Ăn nấm thường xuyên tốt cho da

Giá trị dinh dưỡng của nấm

Ăn nấm tốt cho sức khoẻ làn da. Nguồn ảnh: Internet

Nấm là loại thực phẩm ít muối, ít chất béo và calo. Người ta thường gọi nấm là một loại thực phẩm chức năng.

Ngoài những thành phần dinh dưỡng cơ bản, nấm còn chứa các chất xơ có lợi như chitin và beta-glucan, các hợp chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa nổi bật nhất có thể kể đến là selenium có công dụng hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ các mô và tế bào không bị tổn hại.

Vitamin và khoáng chất

Trong nấm có nhiều vitamin B như vitamin B2 (riboflavin), B9 (folate), B1 (thiamine), B5 (pantothenic acid) và B3 (niacin). Riboflavin tốt cho quá trình tạo tế bào hồng cầu. Niacin tốt cho hệ tiêu hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Axit pantothetic tốt cho hệ thần kinh và giúp cơ thể tạo đủ lượng hormone cần thiết.

Một số loại vitamin B rất cần thiết để não bộ được khỏe mạnh. Phụ nữ mang thai nên dùng axit folic (hoặc folate) để tăng cường sức khỏe thai nhi.

Nấm là một trong những nguồn cung cấp vitamin D cho người ăn chay. Thường thì người ta dùng các sản phẩm từ sữa để bổ sung vitamin D, nhưng đối với những người ăn chay không dùng sản phẩm có nguồn gốc động vật, nấm là một nguồn dinh dưỡng thay thế.

Một số khoáng chất khác trong nấm bao gồm selen, kali, đồng, sắt, phốt pho…

Đồng giúp cơ thể tạo tế bào hồng cầu. Tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến khắp các bộ phận trong cơ thể.

Kali là khoáng chất quan trọng đối với tim, cơ bắp và hệ thần kinh.

Beta-glucan là một loại chất xơ được tìm thấy trong thành tế bào của nhiều loại nấm. Có một số nghiên cứu gần đây được tiến hành để xem liệu beta-glucan có khả năng giảm nguy cơ béo phì, tăng cường miễn dịch, cải thiện tình trạng kháng insulin và mức cholesterol trong máu hay không.

Nấm cũng chứa choline, một chất giúp ngủ ngon, tốt cho sự vận động cơ bắp, trí nhớ và việc học tập. Cholin hỗ trợ duy trì cấu trúc của màng tế bào, dẫn truyền xung thần kinh, hấp thụ chất béo có lợi và giảm viêm mãn tính.

Ăn nấm tốt cho da

Chống lão hóa

Nấm có đặc tính ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Rất nhiều loại kem chống lão hóa, kem dưỡng da và huyết thanh có chứa các đặc tính hóa học chiết xuất từ nấm.

Ngoài ra, ăn nấm giúp cải thiện tình trạng lão hóa da như ngăn ngừa sự hình thành các đốm đồi mồi, da không đồng đều và sạm nám da do tuổi tác.

Ngăn ngừa mụn trứng cá

Nấm chứa nhiều loại vitamin và mỗi loại đều có vai trò quan trọng đối với làn da. Nấm rất giàu vitamin D và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da, ngăn ngừa nếp nhăn và mụn trứng cá do tác hại của môi trường.

Thêm vào đó, hàm lượng vitamin A và vitamin E trong nấm cũng rất có lợi cho việc ngăn ngừa hình thành mụn mới và giảm viêm do mụn trứng cá gây ra.

Dưỡng ẩm da

Bạn có thấy khó chịu và xấu hổ khi có làn da khô, thường xuyên nứt nẻ? Nấm chính là giải pháp giúp bạn đối phó với vấn đề này! Nấm chứa nhiều polysaccharide có đặc tính dưỡng ẩm cho làn da và giúp làn da của bạn trở nên mềm mại và dẻo dai hơn.

Giảm viêm

Bạn có thể bị các vấn đề về da do tình trạng viêm nhiễm mà các gốc tự do trong cơ thể gây ra. Nấm có chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất có đặc tính kháng viêm mạnh. Điều này giúp làm giảm tác hại của các gốc tự do và giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, một số người có thể bị chóng mặt, đau đầu, đau bụng và gặp phải các triệu chứng khác khi ăn nấm. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ về các loại nấm và tham khảo ý kiến các chuyên gia trước khi quyết định bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình.

