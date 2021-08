Ăn na vô cùng tốt cho sức khỏe?

Giá trị dinh dưỡng của quả na

Quả na rất tốt cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Internet

Mùa hè chính là thời điểm mà chúng ta cần bổ sung nhiều loại trái cây cũng như các loại nước ép từ trái cây, nhằm giữ sức khỏe tốt và tăng cường sức đề kháng trong thời tiết nóng nắng. Trái na là một trái cây rất dễ tìm thấy trong mùa hè không chỉ ngon mà dinh dưỡng của quả na rất cao.

Quả na là một loại trái cây thơm ngon thuộc họ mãng cầu. Quả na là trái cây phổ biến và hấp dẫn với cho thịt ngon dạng kem mềm, ngọt khi chín. Quả na là dạng quả tụ, mỗi lá noãn sẽ phát triển thành 1 quả mọng và tất cả những quả này dính với nhau thành một khối hình trái tim hoặc hình cầu. Mặt ngoài trái na có hình màu xanh, nhiều rãnh.

Tên khoa học: Annona reticulata.

1 khẩu phần = 120g thịt na (1/2 quả vừa) có chứa

Giàu vitamin C (38% lượng khuyến nghị hàng ngày cho mỗi khẩu phần ăn)

Giàu Magiê (22% lượng khuyến nghị hàng ngày cho mỗi khẩu phần ăn)

Hàm lượng vitamin B6 cao (15% lượng khuyến nghị hàng ngày cho mỗi khẩu phần ăn)

Nguồn sắt (6% khuyến nghị hàng ngày cho mỗi khẩu phần ăn)

Ăn na tốt cho sức khỏe thế nào?

Tốt cho mắt

Theo The Health Site, na là nguồn cung cấp vitamin C, A dồi dào có khả năng cải thiện thị lực. Bên cạnh đó, na cũng rất giàu riboflavin, vitamin B2 khi đi vào cơ thể có tác dụng chống lại sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa các vấn đề về mắt, giúp bạn có được đôi mắt sáng, tinh anh.

Cải thiện tiêu hóa

Đồng và chất xơ của na hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường chức năng hoạt động. Sự có mặt của chất xơ giúp việc bài tiết thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa chứng khó tiêu và giảm táo bón hiệu quả.

Tốt cho da, răng

Nhờ có hàm lượng vitamin A cao, na là trái cây giúp cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho da. Ngoài ra, thịt na mềm là phương thuốc tự nhiên để điều trị nhọt, mụn hay vết loét trên da rất hiệu quả. Đối với vỏ na, bạn có thể dùng để chữa bệnh sâu răng, ngăn ngừa viêm nướu.

Giúp ổn định hệ tim mạch

Lượng natri và kali cân bằng trong thành phần quả na góp phần điều chỉnh mức huyết áp và nhịp tim. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C dồi dào trong quả có thể hỗ trợ việc ngăn ngừa các gốc tự do tấn công cơ thể, tăng sức đề kháng, tác động tích cực đến tim và cải thiện chức năng tim mạch.

Tốt cho não bộ và điều trị chứng trầm cảm

Lượng vitamin B6 dồi dào trong thành phần quả na rất có lợi cho hoạt động của não bộ. Loại vitamin này kiểm soát mức độ hóa học thần kinh GABA, loại bỏ sự căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh nhạy cảm đặc biệt còn giúp điều trị chứng trầm cảm.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn