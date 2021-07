Ấn Độ: Mưa lớn gây lở đất, 44 người chết, 80 người mất tích ở một huyện

Ảnh từ trên cao chụp khu vực Chiplun bị lũ cô lập ở quận Ratnagiri, bang Maharashtra sau mưa lớn - Ảnh: Không quân Ấn Độ

Theo báo Times of India, thông tin do nhà chức trách xác nhận trong ngày 23-7. Ngoài ra, cũng ở bang Maharashtra, huyện Satara có 2 người chết do lở đất. Các nơi khác trong bang có 15 người mất tích.

Ấn Độ đã huy động hải quân và không quân tham gia các nỗ lực cứu hộ để giúp hàng nghìn người bị cô lập do lở đất và nước lũ. Hải quân có 7 đội cứu hộ được trang bị xuồng cao su, áo phao và phao cứu sinh với sự hỗ trợ của thợ lặn chuyên nghiệp và một máy bay trực thăng.

Đội cứu hộ giải cứu 221 người từ làng Mirgaon ở Patan, quận Satara - Ảnh: TWITTER

Tại khu vực Chiplun, sau 24 giờ mưa ròng rã, nước sông Vashishti dâng lên 3,5m, nhiều đường phố trở thành sông, nhà cửa bị ngập. Theo hãng tin AFP, lở đất chắn ngang đường, kể cả đường cao tốc chính nối giữa trung tâm tài chính Mumbai của Maharashtra và bang Goa, đang là nguyên nhân cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Thủ hiến bang Maharashtra, ông Uddhav Thackeray, xác nhận các đội cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các khu dân cư bị cô lập ở Chiplun. "Đường và cầu bị hư do lũ lụt. Tình hình rất đáng lo ngại", ông Thackeray chia sẻ.

Quân đội cho biết tất cả 15 đội cứu hộ của quân đội đóng quân ngay tại các huyện bị ảnh hưởng nặng nhất để giải cứu những người mắc kẹt.

Các hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lở đất. Trong ảnh: đội cứu hộ đưa người dân bị cô lập lên xuồng đến nơi an toàn - Ảnh: BBC

Thiên tai lũ lụt và lở đất thường xảy ra trong mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 9, ở Ấn Độ. Năm 2014, có hơn 150 người chết ở bang Maharashtra do mưa lớn làm một ngọn đồi bị sạt lở, chôn vùi nhiều ngôi nhà dưới bùn. Năm 2013, khoảng 6.000 người chết do lũ quét và lở đất ở bang Uttarakhand, Ấn Độ.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam, Đức, công bố hồi tháng 4-2021, biến đổi khí hậu đang khiến mưa trong mùa mưa ở Ấn Độ lớn hơn. Báo cáo cảnh báo lương thực, nông nghiệp và nền kinh tế có thể gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Anders Levermann, nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam, cho biết: "Xã hội Ấn Độ bị ảnh hưởng lớn do gió mùa, thay đổi lớn hơn gây ra nhiều vấn đề cho nông nghiệp, đời sống công cộng".

Tác giả: HỒNG VÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ