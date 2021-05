Ấn định thời gian mở thông đường Lê Mao kéo dài, giá đất tăng nóng?

Khi hoàn thành, đường Lê Mao kéo dài sẽ mở toang trục phát triển đô thị phía Nam thành phố Vinh

Tỉnh Nghệ An vừa trình Chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi đối với Dự án Xây dựng đường Lê Mao kéo dài. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến, vào cuối năm 2022 công trình sẽ được đưa ra đấu thầu công khai.

Bên cạnh đó, đoạn 400m bị vướng hơn 10 năm qua (đoạn từ đường Tàu cũ đến đường du lịch ven sông Vinh - liền kề khu đô thị Vinh Heritage), cũng đã hoàn tất quá trình đàm phán để cuối năm 2021 triển khai thi công.

Những tín hiệu này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc phát triển đô thị ở phía Nam TP Vinh, cũng như thu hút các kênh đầu tư lớn.

Tuyến đường chiến lược kích cầu kinh tế - xã hội

Ngày 8/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư và xây dựng TP Vinh, cho biết: Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Kế hoạch đầu tư thẩm định báo cáo tiền khả thi đối với Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Cụ thể, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề xuất đầu tư vào ngày 8/1/2021. Sau đó, ngày 15/4, được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua báo cáo tiền khả thi. Đến ngày 23/4, UBND tỉnh Nghệ An đã trình Chính phủ phê duyệt báo cáo tiền khả thi đối với dự án này.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.514 tỷ đồng, tương đương 195 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB là 130 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 65 triệu USD. Dự án được chia thành 4 hợp phần, trong đó có 2 hợp phần đáng chú ý là cải tạo sông Vinh và xây dựng đường Lê Mao kéo dài qua KĐT Vinh Heritage nối thông ra đường tránh QL1.

Các đoạn còn lại của đường Lê Mao kéo dài sẽ lần lượt được triển khai vào cuối năm 2021 và Quý II/2022.

Chính trong các cuộc họp giữa UBND tỉnh với các ngành chức năng và TP Vinh, những người đứng đầu tỉnh Nghệ An cũng khẳng định: Phố Lê Mao kéo dài sẽ là một trong những “mũi tên” cần được ưu tiên trước hết để mở rộng không gian đô thị Vinh về phía Đông và Đông Nam. Đây cũng là tuyến đường “chiến lược” nhằm kích cầu sự phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Nam TP Vinh. Vì vậy, vốn giai đoạn 1 của dự án sẽ được ưu tiên mở thông tuyến này.

“Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2022, Dự án xây dựng đường Lê Mao kéo dài - Giai đoạn 2 (vốn WB) bao gồm: làm cầu bắc qua sông Vinh (sông Cửa Tiền), cầu bắc qua sông Rào Máng và đường Lê Mao, với chiều dài 1,1km sẽ được đưa ra đấu thầu công khai để lựa chọn nhà thầu. Nếu GPMB thuận lợi thì chỉ sau 24 tháng là có đường. Ngay sau đó, giai đoạn 2024 - 2027, TP sẽ triển khai Dự án cải tạo và nâng cấp không gian công cộng triển khai tại sông Vinh, từ điểm hợp lưu với sông Kẻ Gai đến Bara Bến Thủy tạo nên một sự hoàn thiện, đồng bộ về hạ tầng ở khu vực này”, ông Phong cho biết thêm.

“Nút thắt” trong hợp tác đầu tư khiến dự án kéo dài 15 năm, nay cũng đã được các bên tháo gỡ.

Song song với dự án này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đang giao các sở ban ngành, hoàn tất các thủ tục cắt Dự án xây dựng đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 1 (đoạn từ đường Tàu cũ - cổng khu đô thị Handico đến đường du lịch ven sông Vinh, liền kề khu đô thị Vinh Heritage) để chuyển đổi sang hình thức đầu tư công.

Đoạn tuyến này có tổng chiều dài hơn 1,1km, trước đây dự án thực hiện theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (BT) do HANDICO thực hiện. Tuy nhiên, sau 15 năm, vẫn còn đoạn 384m chưa thực hiện.

“Đúng ra đoạn này thành phố GPMB, HANDICO bỏ tiền làm đường. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau đến nay HANDICO chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển KT-XH của khu vực. Sau khi làm việc với phía HANDICO, doanh nghiệp này đã đồng ý chuyển phần còn lại cho tỉnh thực hiện.

Tỉnh sẽ dùng ngân sách để GPMB và thi công. Các thủ tục cũng đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến cuối năm nay là có thể triển khai. Nếu GPMB thuận lợi, sau 12 tháng thi công là sẽ hoàn thiện đường”, ông Phong nói.

Chọn thời điểm vàng tránh sốt đất

Trước những thông tin chính thống và đầy đủ về Dự án đường Lê Mao kéo dài, thị trường bất động sản ở hai bên tuyến đường này đang “nóng” lên từng ngày.

Bác Nguyễn Văn Mạnh - sống trong KĐT Handico Vinh Tân cho biết: Đợt đầu năm giá đất ở trong này dao động từ 20- 22 triệu/m2. Còn hiện nay đã lên 27 triệu/m2, giá đó được xem là cao nhất từ trước đến nay nhưng cũng không có ai bán mà mua. Giờ sắp mở thông đường Lê Mao kéo dài, không biết giá còn “nhảy múa” như thế nào nữa.

Các dự án bất động sản bám trục đường Lê Mao được hưởng lợi khi giá đất đang nhảy múa từng ngày

Tương tự, giá đất ở khu vực bám đường Lê Mao kéo dài ở các dự án khác như Vinh Heritage, Tecco Vinh Tân, Tràng An, Vinh Riverside, cũng đang lên từng ngày.

Ông Vũ Chính Thức - Công Ty CP Tập Đoàn Địa Ốc Trường Thịnh, cho biết: Giá đất ở đây lên cao không phải do các tổ chức, môi giới bất động sản “thổi giá” mà do nhu cầu thật của người dân. Ở đây khách chủ yếu là tìm chỗ an cư tại trung tâm thành phố. Họ quan tâm phần nhiều về các tiện ích trong dự án, môi trường sống, cơ sở hạ tầng, cảnh quan tiêu chuẩn... Họ chấp nhận giá cao miễn là được mảnh ưng ý, vì vậy giá đất ở đây chỉ tăng không giảm. Tới đây có đường thông, rộng chắc chắn khu này thành khu đáng sống bậc nhất TP Vinh.

Tuy nhiên, trên thực tế, đất ở trong khu vực, cũng như ở các dự án đô thị trước đây đều đã được dân mua gom bất động sản ôm hết từ lâu. Trong cơn sốt này, dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Heritage là còn tiềm năng nhất. Dự án có quy mô 40,47ha, do 2 chủ đầu tư do là Liên danh CTCP hóa dầu quân đội (Mipec) & Công ty CP Đầu tư & xây dựng Tràng An thực hiện. Dự án này nằm ở vị trí “đắc địa”, tiếp giáp 3 mặt đường lớn: 2 tuyến đường 21m và 30m (nằm trong quy hoạch chuẩn bị xây dựng), liên thông trực tiếp với các trục đường nội khu đã hiện hữu Ruby 1 và Hoàng Yến 6 và đặc biệt đường Lê Mao kéo dài (con đường khát vọng hướng Nam Thành Vinh) nối Trung tâm TP Vinh đến QL1A.

Tận dụng thời điểm vàng, chủ đầu tư Vinh Heritage đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng đầu tư sớm.

Bà Hồ Anh Thư - Giám đốc kinh doanh dự án Vinh Heritage cho biết: Nếu muốn đầu tư, khách hàng nên mua ở giá trị hiện tại vì vừa được hưởng giá gốc, vừa được hưởng các chính sách ưu đãi bán hàng từ chủ đầu tư. Còn trong vài năm tới khi trục đường Lê Mao kéo dài, đường 21m, đường 30m hoàn thành, bất động sản tại khu vực này sẽ gia tăng giá rất cao.

Với dự án Vinh Heritage sau khi nối thông với đường Lê Mao và 2 đường lớn 21m, 30m đi vào hoạt động thì giá trị kinh doanh tại đây sẽ hưởng lợi không chỉ từ đường Lê Mao, cộng với cảnh quan hiện đại đồng bộ, chắc chắn giá sẽ tăng lên gấp 2 - gấp 3 trong thời gian bàn giao, dự kiến vào quý I/2023.

Cũng theo vị đại diện này: “Nhằm đi trước một bước, hiện tại đơn vị đã làm trục đường nội khu liên thông với tuyến đường 21m trong tương lai để đón quy hoạch, đảm bảo khi nhận nhà khách hàng đã có thể kinh doanh được ngay.

Đặc biệt tại đây, dãy shophouse của phân khu Hoàng Yến trực thuộc Khu đô thị đang được phát triển theo mô hình các khu phố thương mại nổi tiếng châu Âu.

Việc quy hoạch đồng bộ loại hình shophouse vào 1 trục lõi thương mại dịch vụ, kề bên trung tâm thương mại, trường học liên cấp và tiệm cận 3 mặt đường lớn: đường 21m, đường 30m và Lê Mao, là một ý tưởng và giải pháp hoàn hảo để gia tăng giá trị loại hình Nhà phố thương mại.

Do vậy, hiện tại sản phẩm Shophouse 107 tại khu vực này đang được rất nhiều khách hàng hàng quan tâm và đặt vấn đề, dù chúng tôi chưa mở bán chính thức”.

Tác giả: Văn Thanh - Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông