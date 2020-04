Ăn bơ mỗi ngày để giảm cân và giữ sức khỏe

Bơ giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa trong các loại rau khi bạn ăn rau - Ảnh: Internet

Dưới đây là lý do chúng ta nên ăn bơ mỗi ngày:

Bơ không gây béo mà còn giúp giảm cân

Tuy bơ có vị béo, nhưng đừng lo lắng. Chất béo không bão hòa đơn là chất béo tốt, không gây béo, mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

Nghiên cứu của Trung tâm Y sinh học của Anh chỉ ra rằng các bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn không có bơ, từ đó cắt giảm cơn thèm ăn, theo The Epoch Times.

Ăn bơ giúp bạn sẽ có làn da và đôi mắt khỏe mạnh

Lutein và zeaxanthin là hai thành phần được tìm thấy trong quả bơ sẽ làm khỏe mắt của bạn và cũng ngăn ngừa sâu răng. Bạn có thể tự hỏi tại sao chúng rất tốt cho da? Tia cực tím ảnh hưởng đến chúng ta mỗi ngày nhưng bơ có các đặc tính quan trọng giúp bạn có thêm một lớp bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời.

Trái bơ có đặc tính chống ung thư

Có một số thành phần trong bơ giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư của bạn và đó là các chất phytochemical, phenol và xanthophyll. Đây là một lợi thế thực sự tuyệt vời của việc ăn bơ một cách thường xuyên và khiến bạn không có lý do gì để không làm điều đó!

Trái bơ có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bơ thực sự tốt cho sức khỏe cho hệ tim mạch. Chúng không có chất béo xấu nhưng nhiều chất béo tốt, điều này thực sự quan trọng đối với các động mạch của bạn. Nếu bạn ăn một quả bơ mỗi ngày, mức cholesterol của bạn sẽ được cải thiện và cảm thấy khỏe mạnh hơn. Bơ cũng có hàm lượng kali cao giúp cải thiện lưu lượng máu, ảnh hưởng tích cực đến tim.

Ngăn ngừa bệnh tật một cách tuyệt vời

Bơ giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa trong các loại rau khi bạn ăn rau. Hơn nữa, bơ có thể giúp cơ thể hấp thụ được chất chống ô xy hóa mạnh nhất là glutathione. Chất chống ô xy hóa này giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do, từ đó chống lại quá trình lão hóa cũng như các bệnh ung thư, tiểu đường và bệnh tim

Tăng cường sức khỏe thai nhi

Folate và a xít folic có vai trò giúp thai nhi phát triển tốt. Theo nghiên cứu của trang Power of Positivity, nửa quả bơ cung cấp 10% nhu cầu hằng ngày của một phụ nữ mang thai. Vitamin B và C hỗ trợ phát triển trí não khỏe mạnh, trong khi chất chống ô xy hóa, chất béo không bão hòa đơn và chất xơ cải thiện sản xuất sữa mẹ và sức khỏe của người mẹ sau khi sinh.

