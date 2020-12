Ái nữ "kín tiếng" của bà Nguyễn Thị Như Loan "bộn tiền" chỉ trong hai ngày

Hình ảnh Nguyễn Ngọc Huyền My (giữa) rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông

Áp lực điều chỉnh đã mạnh hơn trong phiên giao dịch sáng nay (22/12). VN-Index chỉ dao động quanh vùng tham chiếu. Tạm nghỉ phiên sáng, VN-Index đánh mất 2,38 điểm tương ứng 0,22% xuống còn 1078,7 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,57 điểm, tương ứng 0,86% lên 183,69 điểm và UPCoM-Index tăng 0,94 điểm tương ứng 1,31% lên 72,58 điểm.

Độ rộng thị trường vẫn đang nghiêng về phía các mã tăng giá với tổng cộng 411 mã tăng, 79 mã tăng trần so với 358 mã giảm, 16 mã giảm sàn.

Thanh khoản vẫn ở mức cao dù có sự sụt nhẹ so với phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch trên HSX đạt 451,47 triệu cổ phiếu tương ứng tổng giá trị giao dịch 8.934,53 tỷ đồng.

HNX có 69,98 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 898,23 tỷ đồng và UPCoM có 33,97 triệu cổ phiếu tương ứng 484,06 tỷ đồng.

Chỉ số rung lắc với áp lực chốt lời đáng kể trong sáng nay

Một loạt cổ phiếu đã bị chốt lời và giảm giá, qua đó gây áp lực lên VN-Index. VNM giảm 1%; TCB giảm 1,2%; GAS giảm 1,5%; BID giảm 1,6%; VPB giảm 1,8%; VCB giảm 0,9%; VIC giảm 0,8%; SAB giảm 0,7%; MWG giảm 0,4%; VHM giảm 0,3%.

Trong sáng nay, GVR trở thành trụ cột thị trường và đóng góp đáng kể nhất cho chỉ số. Mã này tăng trần lên 28.950 đồng, trắng bên bán, còn dư mua trần mà mang lại cho VN-Index hơn 2 điểm.

Cổ phiếu EIB của Eximbank cũng tăng trần lên 19.650 đồng. QCG tiếp tục tăng trần lên 7.950 đồng, không hề còn có dư bán và vẫn có dư mua giá trần.

Đây là phiên thứ hai cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng trần. Với mức tăng này, QCG đã đạt mức tăng gần 12% chỉ trong 1 tuần và tăng gần 32% trong vòng 1 tháng.

Diễn biến tăng mạnh của giá cổ phiếu QCG khiến giá trị tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cũng tăng lên tương ứng.

Tại QCG, bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp nắm giữ 37,05% vốn điều lệ, trong khi đó, con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My nắm 14,32%. Em gái bà Loan là bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sở hữu 3,52% vốn điều lệ QCG.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Huyền My là con gái thứ hai của bà Loan, rất kín tiếng so với người anh là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Không xuất hiện ở những vị trí nổi bật ở Quốc Cường Gia Lai nhưng Huyền My lại có vai trò quan trọng với những giao dịch tài chính ở tư cách "bên liên quan" với công ty này.

Ở thời điểm 30/9, trong khi Quốc Cường Gia Lai còn phải trả hơn 130 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Như Loan thì tập đoàn này cũng đang mượn tiền của Huyền My tới gần 32 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng đang tăng trần và thanh khoản khá tốt, như IJC, JVC, TSC, VOS, EVG, TDH, ASM, LCG, APG.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường chứng khoán vẫn đi lên vững chắc khi dòng tiền đang chảy vào mạnh mẽ, hầu hết các cổ phiếu đều có mức tăng trưởng tốt trong ngày hôm nay.

Tuy rằng với dòng tiền mạnh nhưng VDSC lưu ý, vẫn không thoát khỏi việc chốt lời mạnh đi kèm khi thị trường đang được đẩy lên những vùng cao mới. Do vậy, để tránh tâm lý dao động trong những khi thị trường chao đảo, các nhà đầu tư cần nắm giữ cổ phiếu của mình tốt hơn.

Hoặc, nhà đầu tư cũng có thể lướt sóng khi giá tăng cao và mua lại với nhịp thị trường điều chỉnh trong ngày.

Trong khi đó, Yuanta Việt Nam lại cho rằng, thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng và có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên khi chỉ số VN-Index tiệm cận mức kháng cự 1.084 điểm.

Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền tiếp tục gia tăng cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tích cực cho thấy chiến lược chủ yếu vẫn là nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí