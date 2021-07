9x Nghệ An cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề

Chiều 19/7, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Nghệ An Trần Thiện Giang thông tin, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức bán số "lô đề".

"Phương thức hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, lắt léo. Các thành viên ổ nhóm này di chuyển, thay đổi nơi cư trú liên tục, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra" - trung tá Trần Thiện Giang cho biết.

Trước đó, vào tháng 4/2021, qua rà soát trên không gian mạng, PA05 Công an Nghệ An phát hiện một đường dây phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức hết sức kín kẽ, tinh vi, số nạn nhân sập bẫy lên tới hàng trăm người trên phạm vi cả nước. Chuyên án được xác lập, với yêu cầu phải bắt bằng được đối tượng cầm đầu cùng đồng bọn.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Trần Văn Thảo chính là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Tài liệu từ CQĐT, ổ nhóm này hoạt động với thủ đoạn tạo video clip rồi đăng tải lên các kênh YouTube, thông qua các tài khoản Zalo kết nối, giao dịch với những người có nhu cầu mua số lô đề để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Thảo, đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Ảnh: Công an cung cấp

Ổ nhóm này thường sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, sim rác, di chuyển liên tục giữa Bình Dương, TP.HCM, Nghệ An nhằm "cắt đuôi" lực lượng chức năng.

Trung tuần tháng 7, sau nhiều tháng trời "nếm mật nằm gai" lặn lội từ Bắc chí Nam, tung trinh sát tỏa đi hàng loạt địa phương trong cả nước theo dõi hành tung của nhóm đối tượng, vòng vây dần siết chặt. PA05 Công an Nghệ An quyết định "cất vó", bắt giữ 4 đối tượng: Trần Văn Thảo (SN 1992), Phạm Văn Trường (SN 1997), Trần Văn Diệu (SN 2001, cùng trú xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Tiến An (SN 1997, trú xóm 2, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tang vật thu được sau chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật thu giữ sau chuyên án gồm 2 ô tô, 9 điện thoại di động, 5 máy tính xách tay, 2 bộ micro điều chỉnh âm thanh, chuyển đổi giọng nói cùng 80 triệu đồng tiền mặt.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến khi bị bắt đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn