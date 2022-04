Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Bắc Trung Bộ: Hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến khoảng tháng 4 - 5/2022 với xác suất khoảng 65 - 70%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính từ khoảng tháng 5 - 6/2022. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình hàng năm. Năm 2022 dự báo có khoảng 10 - 12 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên biển Đông. Nghệ An khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp 01 đến 02 cơn bão, ngoài ra đề phòng bão đổ bộ ở phía Nam và Bắc ảnh hưởng đến Nghệ An. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá thường xuất hiện trong những tháng chuyển mùa (tháng 4 đến tháng 6, tháng 9)...

8 nhiệm vụ cần thực hiện để đối phó với tình hình thời tiết, thiên tai năm 2022

Với phương châm "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính", trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh và các Sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, các Sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua và triển khai kế hoạch giải pháp phù hợp, hiệu quả cho năm 2022; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, xác định rõ trách nhiệm từng thành viên trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai. Chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ đối với từng loại hình thiên tai, sự cố, thảm họa thiên tai, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý, nhất là các phương án, kịch bản phòng chống bão mạnh và siêu bão, lũ lụt, sạt lở đất; phương án kêu gọi, hướng dẫn tránh trú, neo đậu an toàn, cứu hộ, cứu nạn cho tàu thuyền hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới… không để bị động, bất ngờ, kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, khách du lịch, công trình đê điều, hồ đập, các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phần mềm chia sẻ, trao đổi kiến thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước, trong và sau thiên tai, bão, lũ; kinh nghiệm, kiến thức phòng chống thiên tai để các cấp, các ngành, Nhân dân biết, chủ động thực hiện có hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương, đơn vị rà soát, cân đối, ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn, nhất là hồ đập, đê điều, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Nâng cao năng lực các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm.

Đẩy mạnh việc thu và sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai, ưu tiên sử dụng Quỹ trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT - TKCN theo các cấp, trong đó cấp tỉnh trực tiếp kiểm tra các huyện, các huyện kiểm tra các xã, phường, đơn vị liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kiểm tra sớm để bổ cứu các phương án tốt nhất, hoàn thiện nhất.

Nhiều kiến nghị, đề xuất được giải quyết

Tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2022 vào ngày 15/3/2022, các sở, ban, ngành, địa phương đã có nhiều kiến nghị, đề xuất để đảm bảo thực hiện công tác PCTT - TKCN năm 2022 tốt hơn. Theo đó, đối với việc đề xuất hỗ trợ tu sửa các công trình ách yếu và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCTT - TKCN năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý trong tháng 4/2022.

Đối với việc bố trí nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2022 để thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở NN&PTNT và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh đúng quy định.

Đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch phương án phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh; rà soát, phân loại, phân cấp hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh đúng quy định.

Đối với việc hỗ trợ kinh phí để khai nâng cấp hệ thống đê biển; sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường hư hỏng nặng; xây dựng cầu, cống, thay thế tràn trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 48E; xây dựng mới các cầu không phù hợp với tải trọng khai thác trên các tuyến QL.48B, QL.48E, QL.15A,… giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Đối với việc sửa chữa, nạo vét luồng lạch cầu cảng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, giao Sở NN&PTNT phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể để có giải pháp xử lý an toàn, ổn định lâu dài; dự kiến kinh phí, kịp thời báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trường hợp cần thiết hỗ trợ từ ngân sách địa phương, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đảm bảo hoàn thành các hạng mục của dự án trước ngày 30/3/2023 (trong đó các hạng mục tại cầu qua Sông Thái phải hoàn thành trong tháng 4/2022 để thông thoáng dòng chảy).

Đối với việc thành lập Tổ Tư vấn để vận hành hồ chứa trong trường hợp đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương là thành lập tổ tư vấn trực thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để thực hiện tốt công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định vận hành điều tiết các hồ chứa trong tình huống xảy ra lũ, lụt, hạn hán và sự cố bất thường ở hạ du và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, chủ hồ nghiêm túc thực hiện việc hỗ trợ, trao đổi thông tin về thủy văn để Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nắm chắc các thông tin, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo cũng như báo cáo các số liệu. Đồng thời, các địa phương có dự án tái định cư cần nghiên cứu, rà soát kỹ để lựa chọn vị trí hợp lý và ưu tiên giải pháp di dân xen dắm vào các khu dân cư khác; đối với 04 dự án tại huyện Tương Dương giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá lại từng dự án để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu việc xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai của từng ngành, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị, công trình trọng điểm: Đê điều, hồ đập; vùng miền núi có nguy cơ dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất hoàn thành trong tháng 4/2022. Các Chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương tu sửa các công trình bị thiệt hại do bão, mưa lũ, phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo hoàn thành trước 30/7/2022. Công tác tập huấn, diễn tập PCTT-TKCN phải thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo hoàn thành trước 30/7/2022.

Tác giả: N.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn