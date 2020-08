7 thực phẩm làm mờ sẹo mụn nhanh và an toàn

Bí ngô

Bí ngô là nguồn cung cấp niacin, folate, vitamin A và B và kẽm dồi dào. Trong đó, Niacin và folate làm tăng lưu thông máu, cải thiện quá trình đổi mới tế bào và có lợi trong việc điều trị mụn trứng cá. Hạt bí ngô chứa kẽm, giúp kiểm soát mức tiết hormone và dầu, đồng thời hỗ trợ quá trình chữa lành da. Vitamin A giúp giảm thiểu sẹo mụn.

Cải xoăn

Cải xoăn rất giàu vitamin C và K, đồng thời cung cấp đồng và sắt.

Các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong cải xoăn kìm hãm tình trạng tăng sắc tố, giúp làm đều màu da của bạn. Vitamin K giúp giảm các vết thâm trên da. Sắt đẩy nhanh tốc độ chữa lành vết thương hoặc sẹo, bao gồm cả sẹo mụn và vết thâm.

Chanh

Nước chanh là chất làm se tự nhiên, làm căng làn da chảy sệ và chữa vết thâm.

Vỏ chanh chứa flavonoid, có tác dụng bảo vệ da, giảm nguy cơ ung thư da. Hãy bắt đầu ngày mới với việc uống một cốc nước ấm pha chanh hoặc sử dụng chanh như sốt trộn salad để có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Khoai lang

Khoai lang chứa retinol và beta-carotene, chất sẽ được cơ thể bạn chuyển hóa thành vitamin A. Loại vitamin này hoạt động như hàng rào bảo vệ da chống lại sự đổi màu, viêm nhiễm và tắc nghẽn lỗ chân lông, thường do các gốc tự do gây ra. Retinol là thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm làm đẹp vì nó chống lại sự tăng sắc tố, mụn trứng cá, nếp nhăn và sẹo. Thay vì mua các loại kem đắt tiền, bạn có thể tận hưởng retinol bằng cách thêm khoai lang vào bữa ăn.

Đu đủ

Đu đủ rất giàu loại enzym tiêu hóa gọi là papain. Chất này giúp tẩy tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và làm mờ sẹo mụn. Nó cũng giúp da ngậm nước và ngăn ngừa mụn.

Súp lơ trắng

Súp lơ là nguồn vitamin C tuyệt vời. Nó cũng giàu histidine, loại axit amin mạnh có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tia UV, giúp các vết thâm nám không trở nên tồi tệ hơn. Vitamin C làm giảm tác hại của các gốc tự do, giúp cơ thể hấp thụ chất sắt và chữa lành vết thương, sẹo.

Quinoa

Quinoa giàu vitamin B3 (còn được gọi là niacinamide), giúp làm dịu làn da bị kích ứng và viêm do mụn trứng cá, bệnh trứng cá đỏ, thậm chí cả bệnh chàm.

Ecdysteroids, nguyên tố vi lượng được tìm thấy trong quinoa, giúp loại bỏ các vết sẹo do mụn trứng cá, sửa chữa da và giảm thiểu kích ứng.