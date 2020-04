7 thói quen 'tàn phá' xe ô tô nhanh nhất lái xe cần bỏ gấp

Lái xe theo ý thích có thể gây yếu động cơ

Lái xe theo ý thích thường là thói quen của những tài xế mới thích thể hiện bằng cách đạp thốc ga thật nhanh rồi bất ngờ phanh gấp lại khi gặp đèn đỏ hay chướng ngại vật trên đường.

Thói quen lái xe này không gây hại cho xe ngay lập tức, nhưng về lâu dài, đây là một trong những nguyên nhân chính yếu khiến động cơ, hệ truyền động và nhất là hệ thống phanh nhanh xuống cấp. Ngoài ra, lối lái xe này cũng tiềm ẩn nhiều hệ quả xấu như rò rỉ dầu, bong mối hàn, liên kết hay mòn cơ khí nhanh…

Lái xe ô tô nếu mắc sai lầm sẽ khiến cho ô tô nhanh hư hỏng. Ảnh minh họa

Không coi trọng chất lượng lốp dễ gặp rủi ro ngang đường

Khá nhiều người vì tiết kiệm hoặc không để ý mà lờ đi khi lốp xe quá mòn. Sự thật là khi lái xe với dù chỉ ít nhất 1 lốp bị mòn như thế, xe sẽ rất dễ gặp rủi ro như nổ lốp, mất độ bám dính trên đường nhất là đường trơn trượt… Do đó, lái xe nên lưu ý kiểm tra mặt lốp định kỳ, thay lốp mới khi cần để đảm bảo chất lượng lưu thông tốt nhất.

Bỏ qua đèn cảnh báo có thể mất đống tiền sửa

Khi xe xuất hiện dấu hiệu bất thường, các đèn cảnh báo trên bảng điều khiển sẽ tự động sáng lên. Tuy nhiên, có những tài xế chỉ chăm chăm vào việc ôm vô lăng mà không để ý hoặc bỏ qua điều này.

Trường hợp cảnh báo những dấu hiệu nhỏ do hệ thống hoặc do lỗi sử dụng của lái xe, lái xe có thể tự khắc phục được nếu biết nguyên nhân. Tuy nhiên, với những lỗi ảnh hưởng lớn như hệ thống làm mát bị rò rỉ, động cơ quá nóng do không được tản nhiệt tối ưu hay nhiên liệu sắp cạn kiệt,… những lỗi này nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ rất dễ khiến tình trạng nặng hơn, không đảm bảo an toàn trong suốt quá trình điều khiển xe lưu thông trên đường.

Chuyển số khi xe đang chạy

Việc vô tình hay cố ý chuyển cần số về vị trí lùi trong khi xe đang còn lăn bánh, dù rất chậm sẽ gây hư hại rất lớn cho hệ thống truyền động, hộp số trên xe. Đây là bộ phận phức tạp và đắt nhất trên xe, nên nếu xảy ra tình trạng hư hỏng, lái xe sẽ phải tốn một khoản phí không hề nhỏ để khắc phục.

Không có thời gian khởi động xe trước khi lái

Cuộc sống bận rộn ngày nay khiến nhiều người quên đi công việc khởi động xe khi bắt đầu sử dụng mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo lái xe nên duy trì thói quen này, nhất là khi xe không được sử dụng thường xuyên.

Thói quen thường xuyên đổ tràn bình xăng có thể gây giãn nở vì nhiệt

Bình xăng luôn là một trong những bộ phận quan trọng và nguy hiểm nhất trên ô tô. Bởi vậy, các nhà thiết kế luôn có một vài quy tắc trong sản xuất bộ phận này để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Một trong số đó là khuyến cáo về mức nhiên liệu người dùng đổ vào.

Mỗi bình xăng luôn có một mức nhất định mà người dùng không nên đổ quá vạch này vì xăng hay dầu có thể giãn nở vì nhiệt. Hay nói cách khác, nếu bạn đổ đầy tràn bình, không có không gian cho xăng/dầu giãn nở, cả bạn và phương tiện đều có thể gặp nguy hiểm.

Trì hoãn các đợt bảo dưỡng định kỳ có thể gây mòn nhiều bộ phận

Sau một quãng đường nhất định, nhà sản xuất thường khuyến cáo khách hàng mang xe đi bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo mọi chi tiết trên xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất, nhất là các loại dung dịch như dầu mát, dầu động cơ, nước mát, dầu phanh, lọc gió, độ ma sát, các vít xe,…

Tuy nhiên, vì nhiều lý do như công việc quá bận rộn, xe vẫn còn chạy tốt hay vì chưa muốn đi… không ít lái xe coi nhẹ việc bảo dường định kỳ cho xe, thậm chí trì hoãn cho đến đợt bảo dưỡng kế tiếp. Điều này rất dễ khiến các dung dịch bị bẩn, đóng cặn, gây hại cho động cơ, gây mài mòn phanh hay bánh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao.

