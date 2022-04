7 đại học của Việt Nam lọt top 1.000 trường nhiều đóng góp nhất thế giới

Sáng nay (28/4) Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố kết quả xếp hạng THE Impact Rankings.

Năm nay, Việt Nam có 7 đại học được xếp hạng, trong đó 5 trường xếp thứ hạng 601 - 800, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế quốc dân và 2 cơ sở giáo dục xếp hạng 801 - 1.000, gồm: Đại học FPT, Đại học Phenikaa.

Năm 2020, Việt Nam chỉ có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này. Đến năm 2021, 4 cơ sở giáo dục được xếp hạng.

Thứ hạng 7 đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022.

THE Impact Rankings hướng tới đo lường sự thành công của tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Nói cách khác, bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh hưởng và đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Năm nay, bảng xếp hạng đánh giá 1.406 cơ sở giáo dục đại học đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 228 cơ sở giáo dục so với năm 2021).

Trong các cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng năm nay, nổi bật nhất là Đại học Western Sydney (Austrilia), Đại học Arizona State (Mỹ) và Đại học Western (Canada) - top 3 trường đứng đầu. Đại học Universiti Sains (Malaysia) ở vị trí thứ 4 - là đại diện của Đông Nam Á và châu Á có thứ hạng cao nhất trong THE Impact Rankings từ trước đến nay.

Riêng khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này (tăng 26 trường so với năm 2021). Malaysia 23 cơ sở (tăng 4 cơ sở so với năm 2021). Indonesia 28 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với 2021), Philippines 15 cơ sở (tăng 10 cơ sở so với năm 2021) và Campuchia 1 cơ sở.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: vtc.vn