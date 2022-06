6 vật tuyệt đối không nên để trên bàn làm việc tránh xui xẻo

Phong thủy Phùng Phương cho biết, bàn làm việc hay bàn học được bày trí đúng phong thủy chắc chắn sẽ giúp bạn thăng tiến trên con đường quan lộ, ngược lại, sẽ mang lại sự xui xẻo trong lĩnh vực này. Do đó, bạn hãy chú ý và tránh không đặt những vật phẩm dưới đây trên bàn làm việc, bàn học.



Búp bê hình người



Trong phong thủy, búp bê hình người mang ý nghĩa chiêu mộ hung khí. Nếu lại đặt trong phòng làm việc hoặc trên bàn làm việc, nó sẽ thu hút nhiều hung khí vây quanh chủ nhân. Vì thế, tốt nhất không nên đặt búp bê trong khu vực làm việc.



Cây xanh có gai



Những loại cây xanh như xương rồng, hoa hồng có gai có thể làm tan bức xạ máy tính nên nhiều bạn đã đặt những loại cây này trên bàn làm việc.



Tuy nhiên, theo phong thủy, những loại cây xanh có gai đem đến nhiều sát khí gây bất lợi cho vận trình công danh. Vì thế đây không phải lựa chọn thích hợp cho bàn làm việc.



Nếu muốn đặt cây xanh nhằm thanh lọc không khí, bạn nên chọn những loại cây có cành, lá tròn, thân không có gai. Nó không chỉ phát huy tác dụng làm đẹp cho căn phòng mà còn tạo ra luồng khí tốt lành và tô điểm thêm cho tài vận của bạn.



Đồ trang trí kỳ lạ



Nhiều người thích đặt đồ thủ công mỹ nghệ và đồ trang trí trong phòng làm việc. Nhưng những đồ trang trí có hình thù kỳ dị, mang ý nghĩa không may mắn là một điều cấm kỵ trong phong thủy.



Bạn nên đặt những bức tranh đơn giản như tranh cây cối, hoa lá, phong cảnh, ảnh của bản thân mình hoặc gia đình trong phòng làm việc.



Hoa giả



Nhiều người vì không muốn chăm hoa hàng ngày nên họ thường chọn sử dụng hoa giả thay vì hoa thật. Họ cho rằng để hoa giả thì tiện lợi, không cần thay nước, chăm sóc, tốn tiền mua hoa mới mà vẫn có thể trang trí cho căn phòng trong thời gian dài.



Có thể bạn chưa biết, điều này vô tình sẽ làm giảm tài lộc của bạn. Vì hoa giả không thể thanh lọc không khí xung quanh bạn, không chứa linh khí, không đem lại ý nghĩa tốt lành.



Vật kim loại sắc nhọn



Góc sắc nhọn của kim loại là điều cấm kỵ vì nó luôn khiến người ta cảm thấy áp lực ngày càng lớn hơn, tâm lý bất an, tâm trạng mệt mỏi.



Những vật trang trí sắc nhọn không chỉ làm lãng phí sức lực và sự chú ý của bạn mà còn có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, những vật dụng như vậy nên được cất càng xa càng tốt, và nếu không tiện cất giữ thì cũng nên hướng đầu nhọn về các hướng khác, tránh để chĩa thẳng vào chỗ ngồi.



Cây khô héo



Đặt những chậu cây nhỏ trên bàn làm việc hoặc trong phòng làm việc là sở thích của nhiều người, chúng không chỉ có tác dụng điều hòa từ trường xung quanh về mặt phong thủy mà còn mang lại cho con người trạng thái tinh thần thoải mái.



Cây càng phát triển xanh tốt thì chủ nhân càng thịnh vượng. Ngược lại, nếu cây khô héo, suy tàn thì nên chú ý tưới tiêu, chăm sóc, hoặc loại bỏ, nếu không, vượng khí suy giảm sẽ dẫn đến tài lộc suy giảm.



* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn