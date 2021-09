6 tình nguyện viên trên xe công nông khiến trẻ trong khu phong toả phấn khích, hò reo: Clip 38 giây đầy xúc cảm

Một mùa thu trăng rằm nữa lại về, dù không được tấp nập, đông vui như mọi năm do tình hình dịch bệnh bùng phát. Thế nhưng, Tết Trung thu năm nay vẫn đến với các em thiếu nhi trên cả nước, đặc biệt là những đứa trẻ trong khu phong toả nhờ sự tận tâm của lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên.

Mới đây, hình ảnh chiếc xe công nông của các tình nguyện viên chở quà đến các buôn làng phong tỏa trao tặng cho thiếu nhi ở Đắk Lắk đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe đặc biệt này đã mang đến mùa trăng ấm áp hơn bao giờ hết cho các em nhỏ.

Theo đó, tận dụng chiếc công nông chở lương thực thực phẩm những ngày qua, các tình nguyện viên đã đóng vai "Chị Hằng Nga" mang trung thu đến cho mọi nhà. Trong bộ đồ bảo hộ, người lái xe, người múa lân, đánh trống, người thì nhận nhiệm vụ phát quà.

Chú Lân đặc biệt nhất mùa Trung Thu. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, tiếng trống tùng tùng! ring ring! từ phía xa đang đi tới, một em bé từ trong nhà vội chạy ra sân đón. Khi xe công nông đến cổng, bé gái đến đón nhận phần quà từ tay tình nguyện viên. Dáng vẻ tung tăng, háo hức ra mặt của em bé khiến người xem cũng thấy vui lây.

Bé gái vui mừng nhận món quà Trung Thu từ tình nguyện viên.

Dù vội ra nhận quà nhưng em nhỏ vẫn cẩn thận đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn chống dịch. Sau khi xem clip, dân mạng vô cùng thích thú với màn phát quà đặc biệt này. Đồng thời, mọi người cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên cũng như mong ước dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại an yên, hạnh phúc.

Tình nguyện viên lái công nông múa lân, phát quà Trung Thu cho các em nhỏ vùng dịch.

Tác giả: Hương Hương

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc