"6 tấn bánh mì 1 ngày, phòng tắm 30 lính 1 giờ" - QĐ Nga hé lộ năng lực hậu cần ở Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị hậu cần của quân đội nước này đã tổ chức chuẩn bị lương thực, bao gồm các lò nướng bánh mì, dịch vụ tắm rửa cho quân nhân, sửa chữa và tiếp nhiên liệu cho các khí tài quân sự tại hiện trường.

Vì nhiều đơn vị đang hoạt động ở xa đáng kể so với các điểm triển khai tạm thời (trong lãnh thổ Nga và Belarus), lực lượng hậu cần Nga đang phải đảm bảo khả năng hỗ trợ hậu cần cơ động.

Đặc biệt nhất là các lò bánh mì cơ động - theo tuyên bố của Quân đội Nga, họ có thể nướng tới 6 tấn bánh mì mỗi ngày.

Sau khi triển khai ở một địa điểm mới, một lò bánh mì cơ động chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để tổ chức nướng bánh. Số bánh mì này không chỉ để cung cấp cho các lực lượng Nga - mà còn được chuyển đến người dân địa phương như viện trợ nhân đạo.

Lính Nga nhận bánh mì từ một lò bánh di động.

Một vấn đề khác là vệ sinh của quân nhân. Tại hiện trường, các phòng tắm di động có thể phục vụ cho hơn 30 người mỗi giờ đã được triển khai.

Các máy phát điện diesel, các trạm bơm để lấy nước từ nguồn tự nhiên, lọc sạch để sử dụng cũng đã được lắp đặt để trợ giúp của các bồn tắm.

Vì các phòng tắm được cơ giới hóa - cụ thể là được lắp trên xe tải địa hình - chúng có thể nhanh chóng được chuyển đến nơi khác.

Lẽ dĩ nhiên, không có hoạt động quân sự nào có thể hoàn thành nếu không tổ chức được việc sửa chữa, cung cấp nhiên liệu cho khí tài.

Lực lượng hậu cần Nga đã đưa vào các xe chuyên dụng trên khu gầm xe tải KamAZ và xe bánh xích có khả năng tiếp nhiên liệu đồng thời cho 10 đơn vị khí tài - giúp giảm nhiều lần thời gian tiếp nhiên liệu.

Cần lưu ý rằng với việc Moscow vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhu cầu hậu cần của Quân đội Nga chỉ tăng chứ không giảm - và đây sẽ là một công việc lâu dài và vất vả cho lực lượng hậu cần.

Đoàn xe cơ giới Nga tiếp nhiên liệu tại một cánh đồng ở Ukraine.

Tác giả: Hoài Giang

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc