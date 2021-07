6 người đàn ông tụ tập nhậu trong mùa dịch, cú đẩy cửa sau đó khiến tất cả "chết lặng"

Tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam khi nhiều nơi đã phải áp dụng chỉ thị 16 để giãn cách xã hội.

Vậy nhưng khi những người ở tuyến đầu chống dịch đang phải cố gắng hết sức thì vẫn còn nhiều người dân chủ quan, không thực hiện yêu cầu thậm chí là vẫn còn các trường hợp tụ tập nhậu.

Một đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng mở cửa căn phòng bị đóng trái, phát hiện 6 người đàn ông đang vô tư ngồi ăn nhậu bên trong. Tất cả đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, có người còn cố tình quay mặt đi trốn tránh.

6 người đàn ông ngồi ăn nhậu ngày dịch, cú đẩy cửa bất ngờ khiến tất cả chết lặng

Lực lượng chức năng nói đầy sự chán nản: "Mấy anh em tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ mà mấy ông nhậu kiểu này thì thôi rồi".

Một người đàn ông trong nhóm lên tiếng biện minh: "Anh em đóng cửa cho người ngoài không vào..."

Mặc dù chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc là ở đâu, nhưng có một điều có thể biết chắc chắn rằng bữa nhậu mùa dịch này sẽ khiến cả 6 người phải chịu phạt số tiền không nhỏ theo quy định của pháp luật.

Đoạn clip hiện đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng khi cả nước đang cùng nhau cố gắng, chính những thành phần vô ý thức như này khiến tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng.

Đối với các trường hợp không tuân thủ cần phạt thật nặng để làm gương cho người khác, cùng với đó là để nâng cao ý thức phòng dịch của người dân lên mức cao nhất.

