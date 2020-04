6 cách bổ sung collagen tự nhiên từ thực phẩm giúp làn da khỏe đẹp mịn màng

Đưới đây là cách bổ sung collagen tự nhiên, an toàn từ thực vật và hiệu quả nhất mà bạn nên tham khảo.

Đậu nành

Đậu nành là nguồn thực thực phẩm rất giàu collagen tốt cho sức khỏe và làn da. Lượng Geniste trong đậu nành có chức năng trong góp phần vào quá trình sản sinh ra collagen và chống lão hóa da hiệu quả. Theo nghiên cứu được các nhà khoa học Mỹ công bố năm 2012, những người thường xuyên uống sữa đậu nành có làn da mịn màng và có khả năng ngăn chặn được sự ảnh hưởng của tia cực tím tốt hơn.

Ngoài ra, đậu nành rất tốt cho phụ nữ và có thể coi là giải pháp hiệu quả để điều trị các triệu chứng rối loạn nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh bởi đậu nành là một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giàu Isoflavones, chất đạm, chất béo chưa bão hòa, các vitamin, khoáng chất, carbohydrate phức hợp và chất xơ.

Tỏi

Tỏi là một loại gia vị phổ biến trong rất nhiều món ăn và hầu như đều có sẵn trong góc bếp, đây cũng là thực phẩm chứa nhiều collagen bạn cần bổ sung mỗi ngày. Chất sulfur có trong tỏi là chất giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể và giúp cho da luôn chắc khỏe, mịn màng và có độ đàn hồi tốt.

Không những thế, trong tỏi còn chứa Alpha Lipoic Acid và Taurine giúp tăng khả năng sản xuất collagen rất hiệu quả.

Thực phẩm giàu vitamin C

Những loại trái cây có múi từ lâu đã nổi tiếng với lượng vitamin C cực khủng. Vitamin C là chất cần thiết để sản sinh ra collagen cũng như giúp tăng cường chức năng chống oxy hóa trong cơ thể để hạn chế quá trình lão hóa, ngừa nếp nhăn, bảo vệ da khỏi sạm, nám do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Vì thế bạn đừng quên bổ sung thêm chúng vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để có làn da chắc khỏe.

Quả bơ

Bơ là một trong những thực phẩm giàu collagen nhất, được ví là thần dược dành cho sắc đẹp của phái nữ. Trong quả bơ có rất nhiều khoáng chất và vitamin giúp chống lại oxy hóa và tiêu diệt những gốc tự do trong cơ thể. Ngoài ra, nó còn cung cấp lượng omega để kích thích quá trình tái tạo collagen, vì thế bạn hãy bổ sung thực phẩm chứa nhiều collagen tuyệt vời này.

Thực phẩm có màu đỏ

Lượng lycopene dồi dào được tìm thấy nhiều trong trái cây màu đỏ có thể giúp ngăn ngừa quá trình phá hủy cấu trúc tái tạo và hỗ trợ duy trì sản xuất collagen đều đặn, giúp lượng collagen có trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Hơn nữa, lycopene đóng vai trò như một loại kem chống nắng tự nhiên và giúp chống lão hóa da và cơ thể.

Rau mùi

Rau mùi là một loại gia vị được sử dụng rất phổ biến trong mỗi bữa ăn của gia đình Việt. Lượng vitamin C dồi dào có trong loại rau này có thể giúp thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da khỏe đẹp.Ngoài ra, rau mùi còn chứa axit linolenic cũng có khả năng chống lão hóa. Axit linolenic có chứa các chất chống oxy hóa chống lại các tế bào gốc tự do trong máu.

