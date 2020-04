Giảm cân nhanh chóng mà không cần phải ăn kiêng hay tập luyên hà khắc

Sở hữu vóc dáng cân đối cùng cân nặng lý tưởng luôn là niềm ao ước mãnh liệt của chị em phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Thừa cân luôn là nỗi ám ảnh của nhiều chị em hiện nay. Giảm cân bằng các bài tập gym, yoga, zumba,…tại các trung tâm, hay các bài tập hàng ngày tại nhà. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng có thời gian, và đủ kiên trì trong việc tập luyện. Cách giảm cân mà không cần phải tập thể dục được rất nhiều chị em quan tâm. Chỉ cần áp dựng các phương pháp đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu số cân nặng mà mình mong muốn.

Uống nước ấm mỗi ngày

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nước ấm có khả năng làm tăng hoạt động trao đổi chất tới 24-30% trong khoảng thời gian từ 1-1,5 tiếng. Từ đó giúp đốt cháy thêm nhiều calo. Chính vì vậy, uống nước ấm hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Mỗi sáng sau khi thức dậy, trước khi ăn mỗi bữa hãy dùng một ly nước ấm. Sử dụng ít nhất 3 ly nước ấm một ngày sẽ giúp giảm đi một lượng lớn mỡ tích tụ.

Ăn nhiều rau xanh và trái cây

Trái cây và rau xanh luôn là những thực phẩm “vàng” cho sức khỏe, chúng rất giàu chất xơ, nước và ít calo nên rất tốt cho việc giảm cân, bạn có thể ăn thỏa thích mà không sợ béo. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau và hoa quả ít bị tăng cân hơn. Bạn nên sử dụng trái cây tươi thay cho nước uống trái cây sẽ tốt cho cơ thể nhiều hơn.

Nhai chậm khi ăn

Khi giảm cân không cần ăn kiêng thay vì bạn ăn nhanh hãy nhai kỹ lại và ăn chậm hơn. Thông thường khi chúng ta ăn khoảng 15 phút, thì não bộ sẽ dần dần truyền tín hiệu đã no cho chúng ta biết. Đó là lý do vì sao những người muốn tăng cân họ sẽ ăn nhanh và nhiều trước 15 phút. Việc ăn chậm sẽ làm cho não bộ nhanh chóng báo cho cơ thể đã no nên bạn sẽ giảm đi lượng thức ăn.

Ăn nhiều protein

Chất đạm (protein) chứa ít calo, khác hẳn so với chất béo. Protein vừa cung cấp đủ năng lượng cho bạn lại tạo cảm giác no bụng lâu hơn, hạn chế được cơn thèm ăn. Bạn nên chọn những thực phẩm giàu protein như: trứng, thịt gia cầm bỏ da, thịt nạc, các loại bơ sữa ít béo,… chúng rất cần thiết đối với cách giảm cân không cân ăn kiêng và tập thể dục.

Bạn có thể chọn một bữa ăn nhẹ với sữa chua, trứng luộc, sữa ít béo giúp tăng cường năng lượng mà còn làm cho bạn no lâu hơn, hạn chế ăn vặt.

Không bỏ bữa sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thói quen nhịn ăn sáng là một sai lầm tai hại mà nhiều người nghĩ rằng nó có thể giúp giảm cân. Thực tế, nhịn bữa sáng thì sẽ ăn nhiều hơn vào bữa trưa hoặc bữa tối để bù lại. Còn chưa kể đến việc nhịn đói quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất chậm đi. Ảnh hưởng tai hại đến quá trình đốt mỡ, giảm cân và cả chính sức khỏe của bạn.

Uống cà phê đen

Trong Cà phê chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe. Chất caffeine trong cà phê có thể tăng hoạt động trao đổi chất từ 3-11% và tăng tốc độ đốt mỡ thừa từ 10-29%. Sử dụng một tách cà phê đen nóng trước bữa tối sẽ giúp tăng năng lượng, đốt cháy calo và chất béo cho cơ thể một cách hiệu quả.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ luôn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Ngủ đủ giấc sẽ giúp ích rất nhiều cho phương pháp giảm cân không cần ăn kiêng hay tập thể dục. Hãy đảm bảo rằng cơ thể bạn ngủ đủ 7-8 tiếng/ ngày.

Ngủ ít hay không sâu giấc sẽ làm bạn ăn nhiều hơn và làm tinh thần cảm thấy khó chịu dễ ăn các món ăn không tốt cho sức khỏe, nên quá trình giảm cân sẽ không mang lại hiệu quả.

Tác giả: Huyền Trần

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam