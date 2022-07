5 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Nghệ An

Theo tổng hợp của sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm 2022, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi và là tỉnh có số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước. So với nhiều tỉnh, thành khác, việc dạy và học ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là ở 10 huyện miền núi.

Kết quả thống kê, Nghệ An xếp thứ 20/63 tỉnh, thành trên cả nước (kể cả thí sinh tự do) với điểm trung bình là 6,44 điểm. Kết quả này, tăng 14 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 34) và tăng 24 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 44).

Cũng qua thống kê ban đầu, toàn tỉnh Nghệ An có 239 điểm 10. Trong đó, thí sinh đạt điểm cao không chỉ ở thành phố Vinh, các trường chuyên, trường trọng điểm mà còn đến từ nhiều trường THPT vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh.

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của 6 môn thi, bao gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 tổ hợp môn (Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên) đó là thí sinh Lương Cao Trúc Linh, học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 với tổng điểm là 55,4 điểm. Thí sinh này cũng có điểm tổ hợp khối khá cao với khối C là 28 điểm và khối D là 26,5 điểm.

Đồng xếp thứ 2 trong danh sách là Phạm Thị Trà Mi, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 55,2 điểm. Thí sinh này cũng đồng thời là Á khoa khối C toàn quốc với 29,5 điểm. Cùng mức điểm với Trà My còn có thí sinh Nguyễn Linh Chi, Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Đứng thứ 3 trong danh sách là em Nguyễn Thị Tường Vi, Trường THPT Đô Lương 3 với 55,05 điểm. Điểm thi khối C của Tường Vi là 27,5 điểm; Đứng thứ 4 là em Lê Thị Ngân, Trường THPT Phan Thúc Trực với 54,95 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 28,5 điểm; Đứng thứ 5 là em Cao Thu Hà, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn với 54,75 điểm. Điểm khối C của thí sinh này là 28,25 điểm.

Lương Cao Trúc Linh là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Nghệ An. Ảnh NVCC.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đây là kết quả đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục đại trà của Nghệ An trong bối cảnh năm học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. "Tỉnh Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT đông thứ 4 cả nước, trên địa bàn có nhiều đơn vị trường học ở miền núi cao, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học trực tiếp và trực tuyến còn thiệt thòi", ông Khoa nói.

Nghệ An cũng là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành kế hoạch và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. Sau khi mô hình được tỉnh phê duyệt, sở GD&ĐT đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các đơn vị giáo dục triển khai bài bản, chặt chẽ, khoa học, bám sát chặt chẽ từng tổ bộ môn cũng như mỗi môn học cụ thể.

