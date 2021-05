5 lời khuyên để giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cho phụ nữ ở độ tuổi 30

Cách giảm cân hiệu quả cho phụ nữ tuổi 30. Đồ hoạ: Vy Vy

Loại bỏ các rào cản

Mọi người đều phải đối mặt với một số trở ngại trong quá trình giảm cân, nhưng khi phụ nữ ở độ tuổi 30, thách thức lớn nhất có lẽ là về thời gian. Thời gian cho công việc, thời gian chăm sóc con cái sẽ cản bước những người phụ nữ tập luyện.

Để giành chiến thắng trong cuộc chiến giảm cân, bạn ngồi xuống, xác định rào cản hiện tại của mình là gì và lên một kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu thiếu thời gian, bạn có thể thuê giúp việc làm công việc nhà để bạn có thời gian tập luyện và chuẩn bị một bữa ăn lành mạnh cho bản thân.

Duy trì cơ bắp

Very Well Fit dẫn lời Ariane Hundt - huấn luyện viên của Chương trình giảm béo 4 tuần cho phụ nữ 30 tuổi tại New York - nói rằng, phụ nữ ở độ tuổi 30 cần đặc biệt cẩn thận trong việc giữ gìn cơ bắp để hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh.

“Phụ nữ bắt đầu mất cơ ở độ tuổi 30. Và nếu phụ nữ tập luyện thường xuyên, cơ bắp sẽ được duy trì. Việc mất cơ không tốt cho sức khoẻ, bởi nó sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất" - Ariane Hundt nói.

Nếu phụ nữ không thể đến phòng tập thì vẫn có những bài tập đơn giản, có thể thực hiện tại nhà. Các buổi tập thể dục ngắn và cường độ cao cũng sẽ giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn.

Không sa đà vào các chế độ ăn kiêng

Huấn luyện viên Hundt giải thích lý do việc sa đà vào chế độ ăn kiêng có thể gây hại: “Nếu bạn đã ăn kiêng liên tục, rất có thể sự trao đổi chất trong cơ thể bạn đang bị rối loạn. Với mỗi nỗ lực ăn kiêng mới, bạn sẽ khiến cơ thể luôn có cảm giác đói, kéo theo đó, việc giảm cân ngày càng khó khăn hơn".

Bạn nên đánh giá lượng calo hàng ngày của bạn và ghi nhật ký thực phẩm trước khi bắt đầu ăn kiêng. Sau đó, hãy đảm bảo rằng bạn ăn đủ protein và theo dõi lượng carbohydrate của bạn để vừa có đủ năng lượng, vừa có cảm giác no cả ngày.

Lên kế hoạch chi tiết

Hãy từ bỏ suy nghĩ "đợi các con lớn khôn, sự nghiệp ổn định rồi tập luyện vẫn chưa muộn", bởi bây giờ chính là lúc để thiết lập những thói quen sống lành mạnh và duy trì cân nặng ổn định.

Bạn cần lập kế hoạch chi tiết về việc ăn uống và tập luyện để giảm cân. Hãy dành một giờ trong tuần để liệt kê ra các loại thực phẩm cần mua cho tuần kế tiếp. Bạn cũng cần sắp xếp lịch tập và luôn đưa nó vào mục "ưu tiên", không thể bỏ qua mỗi ngày.

Cân bằng cuộc sống

Tuổi 30 có thể là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong cuộc đời bạn. Các vấn đề về nuôi dạy con cái, sự nghiệp và mối quan hệ có thể khiến bạn thức trắng đêm. Ngay cả việc ăn kiêng cũng có thể gây ra căng thẳng. Ariane Hundt nói: “Căng thẳng trong cuộc sống có thể cản trở quá trình trao đổi chất của bạn, vì vậy cân bằng trong lối sống là chìa khóa giúp bạn giảm cân thành công”.

Vì vậy, hãy chia sẻ mọi thứ với những người bạn thân hoặc các thành viên trong gia đình. Và hãy liên hệ với một chuyên gia tâm lý trong trường hợp cần thiết.

Tác giả: VY VY

Nguồn tin: Báo Lao Động