5 điều mà các bậc bố mẹ cần cân nhắc khi mua ô tô gia đình

Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi lựa chọn ô tô cho gia đình nhỏ của bạn:

1. Kích thước xe

Đầu tiên, bạn cần chọn một chiếc xe có kích thước phù hợp. SUV (xe thể thao đa dụng) là loại phương tiện phổ biến nhất cho các gia đình vì tính linh hoạt và khoảng sáng gầm cao hơn (bạn ngồi trên đường cao hơn so với xe truyền thống). Những chiếc này ngày càng có nhiều hình dạng và kích thước, từ những chiếc SUV “mini” chỉ có bốn chỗ ngồi cho đến những chiếc xe tải lớn, chở được tám hành khách.

Bạn phải tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng : 'Liệu chiếc xe này có phù hợp với gia đình tôi khi các con tôi lớn hơn và chuyển sang các loại ghế ô tô khác nhau và ghế nâng không? Và khi chúng lớn, liệu nó còn còn phù hợp không?

2. Ghế ô tô

Các chuyên gia về xe hơi và an toàn cho hành khách“Hầu hết các gia đình tin rằng bất kỳ chiếc SUV nào cũng sẽ phù hợp với ba chỗ ngồi trên ô tô. Nhưng hầu hết chúng đều không.”

Hầu hết những chiếc xe ô tô gia đình đều luôn có những chức năng an toàn dành riêng cho trẻ em

Mặc dù mọi phương tiện mới được sản xuất trong các năm qua đều được trang bị dây an toàn dành riêng cho trẻ em (được gọi là hệ thống Chốt), nhưng không phải mọi ghế trên xe đều phải có. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem có bao nhiêu chỗ ngồi có dây an toàn chuyên biệt trước khi bạn mua một chiếc xe hơi. Nếu bạn đang cân nhắc một chiếc xe có hàng ghế thứ ba, hãy nhớ rằng trẻ em ngồi trên ghế ô tô quay mặt về phía trước có thể đi xe an toàn (và hợp pháp) trên những ghế sau nhỏ hơn đó chỉ khi chúng có dây buộc được tìm thấy ở phía sau ghế, dưới ghế, trên sàn, trên trần nhà hoặc ở một vị trí khác. Nhiều loại xe không có tính năng này. Vì vậy hãy nhớ xem sách hướng dẫn của chủ sở hữu trước khi mua.

3. Nội thất

Ghế bọc vải là tiêu chuẩn trong hầu hết các loại xe và chúng phù hợp túi tiền hơn. Tuy nhiên, việc nâng cấp lên một loại vật liệu đẹp hơn (và có thể lau được) là điều cần cân nhắc nếu bạn định giữ chiếc xe của mình một thời gian. Jenni Newman, một kỹ thuật viên ghế ô tô được chứng nhận và là tổng biên tập của Cars.com có ​​trụ sở tại Chicago cho biết: “Việc dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn với trẻ em nếu ghế xe làm bằng da hoặc vải nỉ . "Tôi biết nó có thể tốn kém, nhưng nó có thể giúp bạn tiết kiệm về lâu dài nếu bạn không phải sống chung với những vết bẩn và những mùi khó chịu."

4. Hệ thống an toàn

Công nghệ an toàn đã được cải thiện đối với những chiếc ô tô trong vài năm qua. Đây là thời điểm tuyệt vời để mua một chiếc ô tô mới, Camera lùi, cảm biến đỗ xe và thiết bị cảnh báo điểm mù chỉ là một vài ví dụ về công nghệ giúp việc lái xe an toàn hơn theo cấp số nhân. Trong khi máy ảnh dự phòng hiện là tiêu chuẩn, hầu hết các công nghệ an toàn khác không phải là tiêu chuẩn. Nhưng có một số tính năng đáng để sử dụng nếu bạn có thể. Phanh khẩn cấp tự động phát hiện tốc độ của xe phía trước và sẽ tự động giảm tốc độ hoặc dừng xe của bạn nếu cần để tránh va chạm. Kiểm soát hành trình thích ứng sẽ điều chỉnh tốc độ của bạn (nhanh hơn hoặc chậm hơn khi giao thông đông đúc) khi hành trình được thiết lập, với mục đích giảm mệt mỏi khi lái xe dài. Cảnh báo điểm mù, một trong những tính năng yêu thích của người dùn đó là, thông báo cho người lái xe thông qua đèn nhấp nháy trên gương bên rằng một chiếc xe đang đi qua điểm mù của người lái xe.

5. Công nghệ giải trí

Công nghệ giải trí cũng là một trong những điều cần cân nhắc khi lựa chọn một chiếc xe

Máy tính bảng được tích hợp lưng ghế, đầu DVD, tai nghe tùy chỉnh và khả năng biến ô tô của bạn thành điểm phát WiFi di động là những ví dụ về các tính năng mà các nhà sản xuất ô tô cung cấp dưới dạng nâng cấp, thường là trong các gói đi kèm. Một số phương tiện thân thiện với gia đình cung cấp máy hút bụi trên xe, đế sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh phản hồi tín hiệu tay trong không khí và thậm chí hỗ trợ đỗ xe được lập trình để đỗ xe song song trong khi bạn đặt tay trên đùi. Tuy nhiên, những điều thiết thực nhất cần tìm là liệu chiếc xe có đủ cổng sạc USB (nhắm đến bốn cổng trở lên) và có tiêu chuẩn với Apple CarPlay hoặc Android Auto hay không (cả hai đều là hệ thống cho phép gọi điện thoại rảnh tay, nhắn tin và chơi nhạc. để giảm thiểu tình trạng lái xe mất tập trung).

