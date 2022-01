42 tác phẩm đạt giải “Búa liềm vàng” Nghệ An năm 2021

Danh sách các tác giả, nhóm tác giả đạt giải “Búa liềm Vàng” Nghệ An năm 2021 Giải Nhất: - Tác giả Hương Giang, Sơn Hiếu, Kim Thoa, Thu Hiền, Lỳ Y Sềnh (Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An) với tác phẩm “Khát vọng Chông Tà Già” - Tác giả Đức Chuyên, Khánh Ly, Thành Duy, Hoài Thu (Báo Nghệ An) với phóng sự chuyên đề “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”- - Tác giả Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Hoài Thu (Báo Nghệ An) với phóng sự chuyên đề “Đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới: Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giải Nhì: - Tác giả Bùi Gia Lý, Phương Thảo, Trọng Hùng, Như Lành (Trung tâm Văn hóa thể thao và Thông tin Huyện Tân Kỳ) với tác phẩm “Ba bước một việc”. - Tác giả Ngân Huyền, Lang Linh, Thu Hiền, Sỹ Hoàn, Thanh Nga (Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An) với tác phẩm “Khi trưởng bản là Đảng viên”. – Tác giả Phương Thúy, Lê Xuân, Thái Sơn, Thanh Long, Thu Hiền (Đài PTTH Nghệ An) với tác phẩm “Người con của bản”. – Tác giả Đậu Lê Khánh Hiền (Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện Tương Dương) với tác phẩm “Giống đỏ của bản”. – Tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Hoàng Đình Trung, Võ Duy Đông, Trần Mạnh Hùng (Báo Quân khu 4) với tác phẩm “Pháo đài trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thời bình”. - Tác giả Hồ Sỹ Thắng, Nguyễn Văn Thực (Ban nội chính Tỉnh ủy và Công an thành phố Vinh) với tác phẩm “Nêu gương là nói và làm thật tâm”. - Tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Phùng Ngọc Thăng, Trần Mạnh Hùng, Đặng Vũ Hoàng Thái (Báo Quân khu 4) với Loạt chuyên luận 4 kỳ “Tiên phong chống dịch – Bản lĩnh hữu hình trước kẻ thù vô hình”. - Tác giả Ngô Nhật Lân (Báo Nghệ An) với tác phẩm điều tra “Loạt bài phía sau những vụ phá rừng ở Bắc Sơn”. Giải Ba: - Nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Trần Văn Dũng, Lê Văn Thắng, Hồ Quốc Việt, Trần Minh Tú, Nguyễn Thế Toản, Trần Tình, Đình Thanh, Kim Ngân (Báo Quân khu 4) với tác phẩm "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường". - Nhóm tác giả Nguyễn Bá Thăng, Hồ Mạnh Cường, Nguyễn Lâm Sơn - Tác phẩm (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) với tác phẩm "Cao hơn một mức, sớm hơn một bước". - Nhóm tác giả Việt Anh, Sơn Hiếu (Liên chi hội Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An) với tác phẩm "Hiệu quả từ mô hình Đảng viên phụ trách hộ gia đình". - Tác giả Dương Tân, Ngọc Ánh (Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông Thị xã Cửa Lò) với tác phẩm “Dấn thân vào tâm dịch” - Tác giả Kim Hoa, Bình Sơn (Liên chi hội Đài PT-TH Nghệ An) với tác phẩm “Nghệ An xóa tình trạng tỉnh mở, sở thắt”. – Tác giả Nguyễn Anh Ngọc (Báo Đời sống và Pháp luật) với tác phẩm “Băng rừng vượt núi đưa các liệt sỹ hy sinh tại Lào về với đất mẹ”. - Tác giả Trần Duy Ngoãn, Nguyễn Đô Thành Châu (Tạp chí Nhiếp Ảnh và đời sống, Báo Nhân dân thường trú tại Nghệ An) với tác phẩm “40 năm bền bỉ biến đồi trọc thành đồi triệu” - Tác giả Nguyễn Thành Duy (Báo Nghệ An) với tác phẩm “Thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy ở Nghệ An”. - Tác giả Hồ Công Lĩnh, Nguyễn Đức Cương, Hoàng Đình Trung, Trần Mạnh Hùng, Võ Duy Đông (Báo Quân khu 4) với Loạt chuyên luận 4 kỳ “Chung một chiến hào”. - Tác giả Hồ Sỹ Thắng (Ban nội chính Tỉnh ủy) với tác phẩm chính luận “Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước: Nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên”. - Tác giả Xuân Hoàng, Lâm Tùng (Báo Nghệ An) với phóng sự “Giảm nghèo bền vững miền Tây”. - Tác giả Đinh Thị Thu Hường, Nguyễn Trung Hiếu (Trung tâm VHTT&TT huyện Quỳ Hợp) với phóng sự "Nhiều giải pháp giảm nguy cơ "tái trắng chi bộ" ở huyện miền núi Quỳ Hợp. - Tác giả Từ Thành (Báo Sức khỏe và Đời sống) với phóng sự Ảnh “Bầu cử tại Bệnh viện và Khu cách ly ở Nghệ An: An toàn và trách nhiệm”.