4 tính năng đặc biệt của AirPods không phải ai cũng biết

Theo báo cáo của Canalys, Apple đã bán hơn 19 triệu chiếc AirPods và khiến nó trở thành một trong những tai nghe không dây bán chạy nhất trên thế giới. Có thể bạn đã quá quen thuộc với việc sử dụng AirPods của mình, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến một số tính năng vô cùng độc đáo mà chiếc tai nghe không dây này có thể mang lại.

Hầu hết các tính năng ẩn được kể đến sau đây có thể áp dụng cho tất cả các AirPods trên thị trường, tuy nhiên một số chỉ khả dụng trên AirPods Max hoặc AirPods Pro 2.

Bật chế độ chuyển đổi tự động để có trải nghiệm liền mạch

Mặc dù Airpods là một phụ kiện tuyệt vời để kết hợp với iPhone, nhưng khi bạn sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm của “nhà Táo” thì sao? Với iOS 14 và macOS Big Sur trở lên, bạn chỉ cần bật tính năng tự động chuyển đổi AirPods. Thật không may, tính năng này không hoạt động trên thế hệ AirPods ra mắt vào năm 2016, nhưng nó được hỗ trợ bởi tất cả các AirPods sau đó, bao gồm AirPods mới nhất (thế hệ thứ 3) và AirPods Pro (thế hệ thứ 2).

Giả sử bạn có iPhone và iPad đã đăng nhập ID Apple của mình và bạn kết nối AirPods với chúng. Khi đã bật chế độ chuyển đổi tự động, trong trường hợp bạn đang nghe nhạc trên iPhone nhưng lại nhấp vào video YouTube trên iPad của mình, AirPods sẽ tự động chuyển sang iPad và phát âm thanh của video.

Tương tự, nếu bạn đang xem phim trên iPad và iPhone đổ chuông, bạn sẽ không cần kết nối AirPods theo cách thủ công để nhận cuộc gọi qua tai nghe không dây. Bạn cũng có thể quản lý tính năng này trong tùy chọn "Kết nối với iPhone này" nằm trong cài đặt Bluetooth.

Mỗi khi AirPods chuyển, bạn sẽ thấy một thẻ bật lên có thể đảo ngược hành động trong trường hợp bạn không muốn AirPods chuyển. Khi không muốn AirPods của mình chuyển đổi, bạn chỉ cần đi tới Cài đặt và tắt tính năng này.

Thay đổi tác vụ của cử chỉ nhấn đúp

Nhiều người dùng AirPods không biết rằng họ có thể tùy chỉnh cử chỉ nhấn đúp trên AirPods. Theo mặc định, khi bạn nhấn đúp, thiết bị sẽ bỏ qua bài hát hiện tại khi bạn đang nghe nhạc hoặc trả lời cuộc gọi đến.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chỉnh lệnh đi kèm thao tác nhấn đúp này bằng cách đi tới ứng dụng Cài đặt, nhấn vào Bluetooth và nhấn vào biểu tượng thông tin bên cạnh AirPods của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hành động nhấn đúp cho tai nghe bên trái, hãy nhấn vào “Trái” trong “Nhấn đúp trên AirPod” và một trong các tùy chọn có sẵn: “Siri”, “Phát / Tạm dừng”, “Bản nhạc tiếp theo”, “Bản nhạc trước” và “Tắt”. Tương tự, bạn cũng có thể làm tương tự với tai nghe bên phải.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn Siri làm hành động nhấn đúp để ra lệnh bằng giọng nói. Điều này cho phép bạn điều khiển điện thoại bằng giọng nói của mình. Để làm được hđiều đó, bạn hãy nhấn đúp vào AirPods của bạn và kích hoạt Siri, bạn có thể gọi điện, tăng hoặc giảm âm lượng phát lại, thực hiện tìm kiếm trên internet nhanh chóng và hơn thế nữa.

Để AirPods thông báo cuộc gọi, tin nhắn và các cảnh báo ứng dụng khác

Để khiến AirPods thông báo cho bạn ai đang gọi, hãy mở Cài đặt, chọn “Điện thoại”, chọn “Thông báo cuộc gọi” và chọn “Chỉ tai nghe” từ các tùy chọn khả dụng. Lần tới khi bạn nhận được cuộc gọi trong lúc đang đeo AirPods, chúng sẽ thông báo cho bạn ai đang gọi.

Bằng cách này, bạn có thể biết ai đang gọi mà không cần nhìn vào điện thoại của mình. Đồng thời, bạn có thể sử dụng Siri để trả lời hoặc từ chối cuộc gọi. Tương tự như vậy, bạn có thể đặt AirPods (thế hệ thứ 2 trở lên) thông báo các hoạt động khác như cảnh báo ứng dụng và tin nhắn. Để bật, hãy mở Cài đặt, chạm vào “Siri & Tìm kiếm”, sau đó bật Thông báo thông báo. Từ các tùy chọn có sẵn, hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn Siri thông báo và bật chế độ "Thông báo".

AirPods Pro 2 sở hữu loa nhỏ và tính năng cảm ứng

AirPods Pro mới nhất đi kèm với nhiều nâng cấp, bao gồm một loa nhỏ giúp bạn định vị chúng thông qua ứng dụng Find My. Nếu bạn đánh mất AirPods, ứng dụng Find My có thể giúp bạn xác định vị trí của chúng. Hơn nữa, với AirPods Pro mới (thế hệ thứ 2), bạn có thể mở ứng dụng Find My, chọn “Thiết bị” và chọn AirPods của mình để phát âm thanh từ hộp sạc.

Ngoài ra, AirPods Pro mới nhất đi kèm với một cảm biến cảm ứng trên thân giúp bạn điều khiển âm lượng phát lại ngay từ thiết bị. Tất cả những gì bạn cần làm là vuốt lên hoặc xuống trên phần lõm trên thân AirPods Pro để tăng hoặc giảm âm lượng.

Thiết bị cũng giữ lại cảm biến lực từ người tiền nhiệm, giúp người dùng chuyển đổi giữa một số chế độ âm thanh, bao gồm loại bỏ tiếng ồn, chế độ trong suốt và chế độ bình thường. Thật không may, tính năng này không có sẵn trên dòng AirPods Pro ra mắt năm 2019.

Thêm nữa, AirPods Max cũng không hỗ trợ đầu vào cảm ứng. Tuy nhiên, bạn không cần phải đưa tay ra khỏi iPhone hoặc iPad của mình bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn tạm dừng âm thanh trên AirPods Max. Nhờ tính năng Nhận diện đầu tự động, việc tháo AirPods Max ra khỏi tai của bạn sẽ tạm dừng âm thanh đang phát và khi bạn muốn tiếp tục, chỉ cần đặt chúng trở lại./.

Tác giả: CTV Thu Ánh

Nguồn tin: Báo VOV