4 thói quen cuối tuần giúp làm phẳng bụng mỡ

Nhiều người thường ăn nhiều hơn, tiêu thụ lượng calo cao hơn vào những ngày cuối tuần. Tình trạng này kéo dài khó tránh khỏi tăng cân và tích tụ mỡ bụng.

Một số sau thói quen vào cuối tuần không chỉ có thể giúp ngăn tăng cân mà còn làm giảm mỡ bụng:

1. Uống trà xanh

Trà xanh có thể giúp chúng ta ít bị thôi thúc bởi cơn đói, từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn. Trong một nghiên cứu ở Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã chia các tình nguyên viên ra làm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất được cho uống nước lọc. Nhóm thứ hai thì uống trà xanh. Những người uống trà xanh cho biết họ không chỉ ít thèm ăn những món họ thích mà còn cảm thấy ăn ít ngon miệng hơn, nhờ đó mà giảm được lượng thực phẩm ăn vào, theo Eat This, Not That!.

2. Đi mua sắm

Cuối tuần hãy đi mua sắm thay vì đặt hàng trực tuyến, dù đó mà mua quần áo mới, đồ nội thất hay các vật dụng khác trong nhà.

Mua sắm trực tuyến chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, mọi người cũng sẽ mất đi cơ hội vận động và đi bộ. Khi đi mua sắm ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hóa gần nhà, chúng ta sẽ phải đi bộ và mang vác vật dụng mua được. Đây cũng là cơ hội để tập luyện và đốt calo.

Một số nghiên cứu cho thấy mua sắm trực tuyến có thể giúp một người nặng 70 kg đốt 70 calo/giờ. Trong khi đó, nếu mua sắm ở siêu thị hay trung tâm thương mại thì có thể đốt được 160 calo/giờ.

3. Đi chơi với bạn bè

Các nhà khoa học phát hiện nghe được giọng nói quen thuộc của những người mình yêu quý có thể kích thích cơ thể tiết hoóc môn oxytocin.

Loại hoóc môn này có khả năng giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp chúng ta ăn ít hơn và ngăn tăng cân. Ngoài ra, đi ra ngoài chơi sẽ giúp cơ thể có cơ hội vận động và đốt thêm calo.

4. Tập gym

Nhiều người thường tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để đến phòng gym. Để tận dụng tốt thời gian tập luyện và giảm cân, người tập cần thực hiện những bài tập kích thích cơ bắp hiệu quả.

Ví dụ, bạn có thể tập với trọng lượng tạ nặng hơn. Tham gia những bài tập mà trước đây chưa một giờ tập cũng là cách tốt để tăng cường kích thích cơ bắp, đó có thể là chạy bộ, leo núi hay đi bộ đường dài, theo Eat This, Not That!.

