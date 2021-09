4 thời điểm đi ngủ tăng nguy cơ đột quỵ

Ngủ khi tóc còn ướt

Vì bận rộn hay do thói quen sống, nhiều người giữ thói quen tắm khuya rồi để tóc ướt, tóc ẩm đi ngủ. Thói quen này không chỉ gây xơ rối tóc, kích ứng da đầu mà còn có thể sinh nấm đầu, đau đầu, cảm lạnh, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, bạn không nên gội đầu quá muộn và cần sấy khô tóc trước khi ngủ.

Ảnh minh họa

Ngủ khi bụng quá no hoặc quá đói

Bụng quá no: Sau khi ăn quá no, nếu lên giường đi ngủ ngay sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dạ dày bị căng quá mức thúc đẩy cơ hoành chèn ép, gây cản trở hoạt động của tim đi nuôi máu trong cơ thể. Mặt khác, dạ dày đang co bóp để tiêu hóa thức ăn, vội vã đi ngủ sẽ gây ra đau dạ dày hoặc phù thũng, béo bụng.

Vì vậy, bạn nên để cơ thể tiêu hóa thức ăn sau khoảng 2 tiếng hoặc đi lại nhẹ nhàng thể dục, sau đó mới lên giường đi ngủ.

Ảnh minh họa

Bụng quá đói: Khi bụng quá đói, cơ thể sẽ gây ra phản ứng giảm đường trong máu gây ra chứng hoa mắt, chóng mặt, gián tiếp cản trở giấc ngủ của bạn hoặc trở nên mệt mỏi vào sáng hôm sau. Theo bác sĩ Michael Breus - nhà tâm lý học lâm sàng, đề giải quyết tình trạng này, bạn hãy uống 1 thìa cà phê mật ong để nạp lại lượng đường đã mất.

Nếu có thời gian, bạn nên ăn một đồ ăn nhẹ như trứng, ngũ cốc, sữa chua… để làm đầy dạ dày trước khi đi ngủ.

Ngủ khi tức giận

Một nghiên cứu của phương Tây cho thấy, giấc ngủ có thể khiến ký ức về những trải nghiệm tồi tệ của bạn mạnh mẽ hơn so với khi bạn ở trạng thái tỉnh, và những bức ảnh khiến bạn tức giận sẽ xuất hiện lâu hơn.

Mọi người đều biết rằng sự tức giận có hại cho sức khỏe và sự tức giận trước khi đi ngủ còn có hại hơn. Tức giận khiến tim bạn đập nhanh hơn trong khi ngủ, đồng thời cũng có thể gây khó thở, mất ngủ... Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian sẽ gây ra những tác hại không thể khắc phục.

Ngủ khi say rượu

Theo các chuyên gia, người say rượu thường hay buồn nôn, nôn mửa mất kiểm soát, lúc này nếu đi ngủ trong tư thế nằm ngửa sẽ dễ làm cho thức ăn bị trào ngược vào khí quản có thể gây nghẹt thở hoặc đột tử.

Đối với người say nằm sấp sẽ gặp khó khăn trong việc hô hấp, các cơ quan trong cơ thể không có đủ oxy vì vậy cũng dễ tử vong vì nghẹt thở.

Các chuyên gia khuyến cáo sau khi uống say, hãy ngồi nghỉ ngơi 1 thời gian nhất định sau đó mới đi ngủ hoặc khi ngủ nên nằm nghiêng để tránh nguy hiểm.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: giadinhonline.vn