4 resort sang xịn bậc nhất Việt Nam, giá trên dưới 50 triệu đồng/đêm

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch sau dịch, du khách có thể trải nghiệm khách sạn từ 4-5 sao trong tầm giá bình dân. Tuy nhiên, những resort sang xịn vẫn là nơi dành riêng cho nhóm khách hàng cao cấp, sẵn sàng chi số tiền "trên trời" cho một đêm lưu trú.

Các căn resort này hầu như đều tách biệt với thế giới bên ngoài, đem tới cho khách hàng trải nghiệm riêng tư. Dưới đây là danh sách 5 resort trong top điểm lưu trú hàng đầu Việt Nam. Danh sách lựa chọn theo tiêu chí điểm đánh giá xuất sắc trên các trang đặt phòng, được các kênh truyền thông uy tín của nước ngoài gợi ý. Mức giá phòng tính trong khoảng từ 3-6/7 và có thể thay đổi tùy theo chính sách của khách sạn.

Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa)

Six Senses Ninh Van Bay có các hạng biệt thự khác nhau, mang đến tầm nhìn và những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Mỗi biệt thự đều có sân vườn, hiên tắm nắng và khu vực tiếp khách riêng biệt.

Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm dịch vụ massage, tập yoga và gym, giải độc cơ thể... Ẩm thực của Six Senses là sự kết hợp giữa tinh túy từ quốc tế và những món ngon truyền thống ở Việt Nam.

Sixsenses Ninh Van Bay có lợi thế về vị trí, đem đến cảm giác yên tĩnh, biệt lập. Ảnh: Cmashup, Paigunna.

- Điểm đánh giá: 9,2 (Booking); 8,9 (Agoda)

- Mức giá: từ 30-60 triệu đồng/đêm

- Truyền thông nước ngoài nói gì?

"Resort nằm trên một vịnh đẹp, đem đến cảm giác như hòn đảo với những mỏm đá hướng về phía biển Đông. Bãi biển cát trắng, những ngọn núi sừng sững tạo nên mối giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Khu nghỉ dưỡng phục vụ những món ăn phù hợp với cả khách quốc tế lẫn địa phương, kèm theo các đặc sản từ phương Đông.

Six Senses Ninh Van Bay cung cấp các dịch vụ điều trị, giải độc cơ thể, chăm sóc da mặt phù hợp với nhu cầu của từng khách" - Thrillophilia.

"Bạn chỉ có thể tới resort bằng thuyền. Trên một bãi biển đẹp mơ màng, Six Senses Ninh Van Bay sở hữu cảnh quan lãng mạn cho một chuyến hẹn hò riêng tư hay tuần trăng mật.

Các phòng mang phong cách đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tất cả đều sở hữu tầm nhìn ra một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Bữa ăn xa hoa du khách có thể trải nghiệm ở Six Senses Ninh Van Bay hầu hết sử dụng nguyên liệu sạch từ chính khu vườn trong khuôn viên resort" - Exotic Voyages.

- Khách hàng nói gì?

"Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhân viên thân thiện luôn cố gắng làm chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất. Ẩm thực tuyệt vời và những trải nghiệm ở khách sạn khiến bạn không thể nào quên" - Dennis, du khách Đan Mạch.

"Chỗ nghỉ đẹp, tiện nghi nhưng đi lại không tiện (chỉ có 2 chuyến tàu miễn phí là tàu nhân viên lúc 9h30 và 15h45). Tàu riêng có mức phí tới 250 USD/lượt/4 người" - Đoàn, du khách Việt Nam.

Four Seasons The Nam Hai (Hội An, Quảng Nam)

Resort năm trên bãi biển hoang sơ ở Hội An. Điểm nổi bật của Four Seasons The Nam Hai là 3 hồ bơi nằm trước bãi biển và 1 spa.

Du khách lựa chọn resort này có thể tham gia các hoạt động thể thao như bơi lội, sân tennis, bóng rổ, cầu lông. Những người thích bơi lội nên thử trải nghiệm hồ bơi đạt chuẩn Olympic.

Trải nghiệm được du khách ưa thích là dùng bữa bên bờ biển, thưởng thức ẩm thực độc đáo của Việt Nam lẫn quốc tế.

Resort Four Seasons The Nam Hải được đánh giá cao về thiết kế nhưng khiến một số khách không hứng thú vì thiếu hoạt động giải trí hấp dẫn. Ảnh: Alicia, Lunlun11081108.

- Điểm đánh giá: 9,3 (Booking); 9,1 (Agoda)

- Mức giá: từ 15-60 triệu đồng/đêm

- Truyền thông nước ngoài nói gì?

"Resort này là lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến du lịch biển. Từ đây, bạn có thể đi lang thang bên bờ biển hay bắt xe miễn phí vào phố cổ Hội An xinh đẹp. Trái tim du khách dường như đi lạc nhịp ngay từ khoảnh khắc bước chân vào resort này.

Các căn biệt thự được thiết kế rộng rãi, theo phong cách chùa, hợp phong thủy. Đội ngũ nhân viên phục vụ của resort cũng rất ấn tượng" - Exotic Voyages.

- Khách hàng nói gì?

"Chúng tôi yêu mọi thứ thuộc về nơi này, không có gì để phàn nàn cả. Đồ ăn siêu đắt so với mức giá trung bình ở Việt Nam nhưng bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với số tiền" - Daniel, du khách Anh.

"Resort đẹp và phục vụ tốt. Tuy nhiên, trẻ em chỉ có thể sử dụng 1/3 bể bơi của resort. Xung quanh tẻ nhạt và không có nhiều điều để làm" - Valentine, du khách Trung Quốc.

Amanoi Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Được xây dựng bên trong công viên quốc gia Núi Chúa, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa cùng làn nước trong vắt của vịnh Vĩnh Hy, Amanoi đem đến cho du khách một không gian yên bình, đầy cảm hứng. Điều kiện khí hậu độc đáo khiến khu vực này sở hữu đa dạng sinh học bậc nhất thế giới.

Bầu không khí yên tĩnh, riêng tư biến Amanoi trở thành nơi tuyệt vời cho các du khách cần chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đây được xem là resort đẳng cấp 6 sao đầu tiên tại Việt Nam, từng vào top 33 resort tốt nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Conde Nast Traveler bình chọn. Khi mới ra mắt, resort này gây chú ý vì mức giá tới hơn 100 triệu đồng/đêm.

Amanoi có vị trí đặc biệt khi nằm bên trong vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Amanoi Resorts.

- Điểm đánh giá: 5/5 (Tripadvisor)

- Mức giá: từ 23-160 triệu đồng/đêm

- Truyền thông nước ngoài nói gì?

"Amanoi mang đến cảm giác yên bình giống như tên gọi của nó. Resort này là nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh bên bãi biển cát trắng cùng tầm nhìn ra vịnh Vĩnh Hy tuyệt đẹp" - Luxury Travel Diary.

"Khu nghỉ dưỡng đem đến cảm giác tách biệt với thành phố hiện đại. 31 pavilion sử dụng mái ngói cùng nội thất bằng gỗ, được truyền cảm hứng từ các kiến trúc Việt Nam. Resort cũng là nơi thích hợp cho những người muốn trải nghiệm dịch vụ spa chuyên nghiệp. Họ có nhà hàng phục vụ đủ các món ở Việt Nam lẫn trên thế giới" - Exotic Voyages.

- Khách hàng nói gì?

"Tôi từng tới đây 4 lần và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc. Mọi thứ đều trên mức tuyệt vời, dịch vụ đẳng cấp còn view quá đẹp. Cảm giác được sống bên trong vườn quốc gia Núi Chúa khiến tôi thích thú" - Ho Lily, du khách Việt Nam.

"Các villa hòa vào vườn quốc gia Núi Chúa, đem đến cảm giác như đang sống trong rừng. Hồ bơi vô cực rất đẹp, có thể ngắm nhìn cả rừng lẫn biển. Nhân viên thân thiện và chu đáo. Tôi sẽ quay lại trong thời gian tới" - Kieu Loan, du khách Việt Nam.

Anantara Quy Nhơn (Bình Định)

Tọa lạc bên trong thành phố Quy Nhơn, resort này chỉ cách Bãi Xếp khoảng 450 m. Chỗ nghỉ này cung cấp trung tâm dịch vụ doanh nhân và câu lạc bộ trẻ em. Khu nghỉ dưỡng này có cung cấp bữa sáng kiểu Mỹ. Các dịch vụ nổi bật gồm hồ bơi, quầy bar...

Anantara là lựa chọn tốt bậc nhất cho du khách khi tới Quy Nhơn du lịch hè. Ảnh: Tripadvisor.

- Điểm đánh giá: 9,2 (Booking), 9 (Agoda)

- Mức giá: từ 10-20 triệu đồng/đêm

- Truyền thông nước ngoài nói gì?

"Nếu bạn cần tìm định nghĩa của sự hoàn hảo, đây chính là câu trả lời. Mọi thứ ở Anantara đều hướng đến sự sang trọng bậc nhất. Mặt trời mọc trên biển và tiếng sóng vỗ rì rào sẽ đánh thức bạn dậy mỗi sáng. Bạn có thể thưởng thức ẩm thực tuyệt vời trong nhà hàng Sea Fire Salt. Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn ăn sáng trong phòng hoặc ngoài trời để ngắm trời sao" - Exotic Voyages.

- Khách hàng nói gì?

"Resort nhỏ, chỉ có 26 villa nhưng rất đẹp và yên tĩnh. Bãi biển thơ mộng còn phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi. Buffet sáng ít món nhưng chất lượng" - Dac, du khách Việt Nam.

"Một khách sạn tuyệt vời. Bữa sáng ngon còn dịch vụ đẳng cấp. Nếu quay lại, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn nơi này" - Ian, du khách Canada.