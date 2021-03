4 nhóm giáo viên bị xuống hạng từ ngày 20/3

Đầu năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư 01, 02, 03, 04 về bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy giáo dục cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT).

Theo quy định của bốn thông tư mới, để được bổ nhiệm sang hạng tương đương ở quy định mới từ ngày 20/3/2021, giáo viên không chỉ phải đáp ứng trình độ chuẩn mà còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khác của hạng mới.

Tiêu chuẩn về nhiệm vụ.

Giáo viên mầm non hạng II có nhiệm vụ làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên, tham gia ban giám khảo các hội thi cấp học mầm non từ cấp trường trở lên…

Giáo viên THCS phải tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định…

Tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp.

Giáo viên tiểu học: Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp…

Giáo viên THPT: Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh…

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Giáo viên THPT hạng I: Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên với giáo viên THPT, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I.

Giáo viên THCS hạng II: Bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II…

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Giáo viên THCS hạng III: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao…Giáo viên tiểu học hạng III: Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh…

Căn cứ bảng chuyển hạng đã nêu ở trên, có thể thấy, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn mới nêu tại bốn thông tư nêu trên thì một số giáo viên sau đây sẽ được bổ nhiệm vào hạng mới thấp hơn cho đến khi đạt chuẩn.

Một là: Giáo viên mầm non hạng II cũ (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới (mã số V.07.02.26).

Hai là: Giáo viên tiểu học hạng II cũ (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II mới thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới (mã số V.07.03.29).

Ba là: Giáo viên trung học cơ sở hạng II cũ (mã số V.07.04.11) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II mới thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III mới (mã số V.07.04.32).

Bốn là: Giáo viên trung học cơ sở hạng I cũ (mã số V.07.04.10) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I mới thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II mới (mã số V.07.04.31).

Tuy nhiên, việc xuống hạng này không ảnh hưởng tới lương mới của giáo viên vì việc tăng tiêu chuẩn đối với giáo viên đồng nghĩa mức lương của giáo viên cũng tăng so với tiêu chuẩn trước đây. Do vậy, có xuống hạng nhưng lương thì vẫn giữ như cũ.

Lưu ý, việc xuống hạng nêu trên chỉ áp dụng đối với giáo viên mầm non đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đã có bằng cử nhân ngành đạo tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm). Những giáo viên chưa đạt chuẩn thì tiếp tục giữ hạng đã được bổ nhiệm trước đó cho đến khi đạt chuẩn với đối tượng bắt buộc học lên để đạt chuẩn, tiếp tục giữ hạng cho đến khi về hưu đối với đối tượng không thuộc diện phải nâng chuẩn.

