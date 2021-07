4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: Gia cảnh ở quê họ ra sao?

Căn nhà của vợ chồng anh Bình ở quê. ẢNH: K.HOAN

Theo xác minh của PV Báo Thanh Niên, 4 người trong nhóm "4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An" gồm có bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) và 2 con gồm Võ Thị Thanh Thanh (30 tuổi), Võ Thanh Bình (28 tuổi). Người còn lại là em Võ Thanh Trinh, con của chị Thanh.

Your browser does not support the video tag.

Thương 4 mẹ con đạp xe về Nghệ An, một người đồng hương đã tài trợ vé tàu

“Tui thương và trách nó sao gặp khó khăn mà không báo”

Sáng 20.7, PV Báo Thanh Niên đã có mặt tại nhà anh Võ Thanh Bình (28 tuổi, xóm 6, xã Nghi Xá, H.Nghi Lộc, Nghệ An). Đó là căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm ở đầu làng. Vợ anh Bình đang đi làm, ở nhà chỉ còn 2 đứa con trai 9 và 11 tuổi.

Cụ Võ Thanh Long, ông nội anh Bình, cho biết cụ vừa biết được câu chuyện con dâu cùng với 2 cháu nội và chắt đạp xe từ Đồng Nai về quê để tránh dịch Covid-19. “Sáng nay, con trai tui đến mở điện thoại đọc báo cho tui nghe. Tui vừa giận, vừa thương chúng nó”, cụ nói.

Cụ Long cũng cho biết, con trai cụ là ông Võ Thanh Chung và bà Nguyễn Thị Hương nên duyên rồi sinh sống ở H.Nghĩa Đàn (Nghệ An), quê của bà Hương. Cách đây khoảng 10 năm, hai người ly hôn, ông Chung và vợ chồng anh Bình về quê ở xã Nghi Xá, dựng căn nhà nhỏ ở sát bên nhà cụ để ở, còn bà Hương và con gái vào miền Nam sinh sống.

Phóng viên báo Thanh Niên trao số tiền bạn đọc cho gia đình bà Hương. ẢNH: THIỆN NHÂN

“Vợ chồng thằng Bình về đây cũng khó khăn lắm, tui phải hỗ trợ rất nhiều để dựng căn nhà này cho chúng nó ở”, cụ Long kể. Vợ chồng anh Bình từng vào Đồng Nai làm công nhân, sau đó anh Bình ở lại, còn vợ về quê làm công nhân ở khu công nghiệp Nam Cấm, gần nhà, để có điều kiện chăm sóc 2 con nhỏ.

“Cuộc sống vợ chồng nó hiện tại vẫn còn khó khăn. Tui thương và trách nó sao gặp khó khăn như vậy mà không gọi điện về để tui nói con, cháu mình gửi tiền vào. Sáng nay, tui biết chuyện và đã bảo con trai tôi gửi tiền cho nó”, cụ Long nói.

Cụ Long năm nay 91 tuổi, từng tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Cụ bị hỏng mất một con mắt do bị thương khi đang tham gia chiến đấu.

Cảm ơn bạn đọc Thanh Niên, xin nhường lại cho người đang kẹt ở TP.HCM

Sáng 20.7, PV Thanh Niên tiếp tục đến ga Tháp Chàm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) thăm hỏi và trao số tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên gửi nhân vật trong bài Thất nghiệp vì dịch Covid-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê ở Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) đại diện cho gia đình gửi lời tri ân đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã dành nhiều tình cảm để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình bà vượt qua khó khăn.

Bà Hương cho biết, gia đình bà đã nhận rất nhiều cuộc gọi của bạn đọc hỏi thăm, động viên và muôn muốn được hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Tuy nhiên, gia đình bà đã nhận được số tiền của các nhà hảo tâm vượt ngoài mong muốn nên có thiện ý nhường lại cho những người còn khó khăn hơn đang kẹt lại ở TP.HCM.

Hiện tại, nhà ga Tháp Chàm đã bố trí một phòng khách, cung cấp lượng thực cho gia đình bà Hương trong thời gian lưu trú, đợi đến trưa ngày 21.7 sẽ lên tàu về quê.

Vợ chồng cụ Long cũng xúc động khi biết chuyện nhiều người đã hỗ trợ mẹ con bà Hương tiền để mua vé tàu về quê. “Cho tui gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ cháu tui và tui rất muốn xin lỗi họ vì đã làm phiền đến họ”, cụ Long nói

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát Chung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận đã bắt gặp hoàn cảnh khó khăn của nhóm 4 người nói trên, đi trên 2 chiếc xe đạp từ Đồng Nai về quê ở Nghệ An.

Tác giả: Khánh Hoan

Nguồn tin: Báo Thanh Niên