4 loài cây tựa "nam châm hút tiền", đặt lên bàn thờ Thần Tài là may mắn, nhà giàu nào cũng có 1 cây

Đặt cây kim tiền

Loại cây may mắn này chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho không gian văn phòng của bạn nếu bạn muốn thu hút năng lượng tiền bạc. Cây kim tiền có danh tiếng tốt nhờ những chiếc lá giống như đồng xu giúp chúng trở thành một thỏi nam châm hút tiền vàng cực tốt. Loại cây mọng nước này cũng rất dễ chăm sóc và không cần tốn nhiều công sức. Bạn chỉ cần tưới đẫm nước và tránh để dưới ánh nắng trực tiếp.

Đặt cây hoa đồng tiền

Cây hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Những bông hoa hình tròn giống đồng xu của nó tượng trưng cho sự dồi dào và thịnh vượng. Loại cây này ít phải chăm sóc, chỉ cần lượng ánh sáng trung bình nên thích hợp đặt trong văn phòng hay khu vực bàn làm việc hoặc trên bàn thờ Thần Tài đều mang lại may mắn cho chủ nhà.



Cây kim ngân

Nghe tới tên kim ngân bạn đã thấy được sự sung túc giàu có rồi. Chính vì vậy, bạn hãy đặt một chậu cây kim ngân nhỏ bên cạnh bàn thờ Thần Tài sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn trong việc làm ăn kinh doanh. Cây kim ngân chính là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng cho năm mới của bạn. Cây kim ngân được coi là loài cây mang lại điềm lành cho gia chủ. Nó tượng trưng cho sự sung túc, dồi dào và phát triển mạnh mẽ. Bạn nên đặt chậu trúc này ở mỗi góc của bàn làm việc để mở ra năng lượng tích cực.



Trầu bà vàng

Trong các loại cây phong thủy tốt cho con người cây trầu bà được rất nhiều người yêu thích. Bởi đây là một loại cây phong thủy nổi tiếng có thể sinh sôi nảy nở ở hầu hết mọi nơi. Điều này là do chúng dễ chăm sóc và nhân giống. Để cầu may mắn, tiền tài cho năm mới, bạn hãy trồng loại cây này trên giá đỡ sau đó đặt nó ở bên trái của bàn văn phòng. Cây sẽ giống như “rồng xanh” tượng trưng cho sự phát triển trong sự nghiệp của bạn. Ngoài bàn thờ Thần Tài bạn còn có thể đặt trầu bà gần bất kỳ thiết bị điện tử nào như máy tính xách tay hoặc máy in để giảm thiểu điện trường và từ trường. Cây trầu bà có khả năng hút đi những nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Nguồn tin: Thể Thao & Văn Hóa