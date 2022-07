4 loại cây cảnh thích hợp trồng trong phòng khách mang lại nhiều tài lộc

Theo phong thủy, những cây phong thủy trồng trong nhà phù hợp sẽ đem đến may mắn, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc ấm no cho gia đình. Đặc biệt khi bạn đặt nó ngay vị trí phòng khách. Hãy xem những cây cảnh lá lớn nào vừa đẹp vừa có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, thịnh vượng phù hợp với phòng khách nhé!

1. Cây Thiết mộc lan

Cây Thiết mộc lan hay còn được gọi với cái tên khác là cây Phát tài, được xem là loại cây nội thất văn phòng được ưa chuộng nhất, thường được dùng để trang trí văn phòng công ty, sảnh khách sạn, phòng trưng bày hay phòng khách,…Loại cây này mang đến không gian trong lành, xanh mát.

Quan niệm phong thủy cho rằng cây Thiết mộc lan càng phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống thì gia chủ càng thành công. Cây Thiết mộc lan mang lại may mắn và sự giàu có, tiền tài cho gia chủ, nhất là khi chúng nở hoa như một dấu hiệu cho sự thịnh vượng sắp xảy ra.

2. Cây Thiên điểu

Cây cảnh thiên điểu có kích cỡ lớn, lá lớn, màu xanh ngát, nhìn vào là thấy hơi hướng của thiên nhiên, rừng rậm. Thiên điểu là loại cây xanh rất đẹp, thích hợp trưng trong một số phòng khách rộng, chịu bóng rất tốt, dù ánh sáng trong phòng khách không tốt lắm vẫn có thể phát triển bình thường. Ngoài vẻ ngoài đẹp ấn tượng, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành, là loài cây xanh có khả năng thanh lọc không khí tốt, được nhiều người ưa thích. Ngoài khả năng chịu bóng tương đối, cây cảnh này còn ưa ẩm nhưng không chịu úng nên khi chăm sóc chúng cần lưu ý về điểm này.

3. Cây Trầu bà thanh xuân

Cây cảnh trầu bà thanh xuân là loại cây xanh trồng trong chậu có kích thước lớn, là loại cây thân lá rất thông dụng, thích hợp trồng trong nhà. Khi cây trầu bà thanh xuân phát triển đến chiều cao hơn 1 mét thì thân cây phía dưới của nó có tiếp tục phát triển cao hơn và những chiếc lá ở gần thân rễ sẽ tiếp tục rủ xuống, tạo thành hình “vảy rồng” rất đẹp.

Trong phong thủy, cây cảnh trầu bà thanh xuân được xem là loại cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh lại rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến. Đồng thời, trồng cây nơi đại sảnh hoặc phòng khách sẽ giúp gia tăng vận khí cho căn nhà cũng như vẻ sang trọng cho kiến trúc. Đây là loại cây cảnh rất có giá trị rất được mọi người ưa thích. Đặc biệt, cây cảnh trầu bà thanh xuân nếu trồng lâu năm còn có hình dáng độc đáo, làm cảnh càng ấn tượng hơn nữa.

4. Cây Đa búp đỏ



Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí. Cây có khả năng hút cả những khói thuốc lá thải ra môi trường. Do đó nếu trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn. Dù là phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ đều là môi trường tốt cho cây đa búp đỏ. Tuy nhiên, cây cảnh này có một nhược điểm là không chịu được rét lạnh. Cây cảnh đa búp đỏ sinh trưởng mạnh trong nhiệt độ ấm áp. Nếu ở môi trường dưới 10 độ C thì cây có thể bị chết cóng.Về ý nghĩa phong thủy, cây đa là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nơi chứa đựng thần quyền và tâm linh của con người. Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Chính lẽ đó mà trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ cũng mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành. Trồng một chậu cây này trông nhà giống như sẽ có được sự bao bọc, che chở vậy.

Tác giả: Phạm Linh (t/h)

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn