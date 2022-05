4 "chân dài" làm chuyện phi pháp cùng 6 nam thanh niên trong quán karaoke

Trước đó, khoảng 1 giờ rạng sáng 5/5, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, ma túy Công an TP Hội An, phối hợp với Công an phường Cẩm Châu, bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Nam Bảo (số 50 Đỗ Đăng Tuyển, phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Tại đây, Cảnh sát bắt quả tang 10 đối tượng (6 nam, 4 nữ) đang mở tiệc ma tuý tại phòng 201.

Tại hiện trường, Công an phát hiện 1 dĩa sứ màu trắng, trên dĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy, 3 thẻ nhựa, ống hút và các tang vật khác có liên quan.

Các thanh niên nam nữ bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại quán karaoke



Qua thử test nhanh, 10/10 "nam thanh nữ tú" này đều dương tính với chất ma tuý tổng hợp.

Trong đó, Công an TP Hội An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng Nguyễn Tôn Vĩnh (SN 1998, trú Triêm Đông 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) và Dũ Lê Quân (SN 1997, trú An Phú, Thăng Phước, Hiệp Đức, Quảng Nam) là những người tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 0h30' ngày 28/4, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra Karaoke Nam Bảo và phát hiện tại phòng Vip 02 có 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm Công an ập vào, các "dân chơi" đang phê pha trong tiếng nhạc công suất lớn



Được biết, Karaoke Nam Bảo đã bị tước giấy phép sử dụng 6 tháng, tuy nhiên cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Hội An củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn