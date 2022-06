31 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải báo chí Nghệ An năm 2021

4 tác phẩm đạt giải Nhất: 1. Loạt bài Sáng tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch (5 kỳ) của nhóm tác giả Thành Chung – Thành Cường – Công Kiên, đơn vị Báo Nghệ An 2. Tác phẩm Dược liệu Pù Mát và khát vọng Phan Xuân Diện của tác giả Nhật Lân, đơn vị Báo Nghệ An 3. Tác phẩm Để sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm du lịch trọng điểm ở Nam Đàn của tác giả Thúy Tình, đơn vị Trung tâm VHTT&TT huyện Nam Đàn 4. Tác phẩm Năm 2022: Cơ hội nào cho kinh tế Nghệ An phát triển của nhóm tác giả Như Phong – Hoa Mơ – Lê Hằng, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. 4 tác phẩm đạt giải Nhì: 1. Loạt bài về dự án công viên sinh thái vĩnh hằng (5 kỳ) của tác giả Đức Chuyên – Phạm Bằng, đơn vị Báo Nghệ An 2. Loạt bài Không để mất vai trò hạt nhân chính trị (5 kỳ) của tác giả Khánh Ly – Đức Chuyên – Hoài Thu, đơn vị Báo Nghệ An 3. Tác phẩm Đằng sau cuộc hồi hương lịch sử của tác giả Bùi Thọ - Thanh Nga – Duy Anh – Bình Sơn, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An 4. Tác phẩm Con dâu bản Lưu Thông của tác giả Trịnh Viên – Tuấn Nghĩa – Thanh Giang, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An 8 tác phẩm đạt giải Ba: 1. Loạt bài Chuyện chưa kể về những “thiên thần” áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 (4 kỳ) của tác giả Anh Ngọc, đơn vị Tạp chí Đời sống và Pháp luật 2. Loạt bài Giữ chân đảng viên xuất ngũ, bài toán khó, cần có lời giải (3 kỳ) của nhóm tác giả Minh Quân – Giang Đình – Ngọc Thanh – Bảo Diệp – Hoàng Thái, đơn vị Báo Quân khu 4. 3. Loạt bài Những chiến sỹ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 (5 bài) của tác giả Ngô Văn Thanh – Cao Sỹ Hòa, đơn vị Báo Giao thông 4. Tác phẩm Nghệ An dang rộng vòng tay đón hàng vạn người chạy xe về quê (5 kỳ) của tác giả Quốc Huy, đơn vị Báo Vietnamnet 5. Tác phẩm Hoa nhân ái nở trên đất Đạo cằn khô của tác giả Anh Tuấn – Phan Hiền, đơn vị Trung tâm VHTT&TT Yên Thành 6. Tác phẩm Bảo hiểm nông nghiệp – Ai được ai mất của tác giả Thanh Nhàn – Thúy Vinh, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An 7. Tác phẩm Nghĩa nước tình quê của nhóm tác giả Khánh Ly – Minh Tâm – Lang Linh – Minh Tân, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An 8. Tác phẩm Mệnh lệnh trái tim nơi tâm dịch của nhóm tác giả Mai Giang – Lê Đồng, đơn vị Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu 15 tác phẩm đạt giải Khuyến khích: 1. Bài phản ánh 3 kỳ Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn của nhóm tác giả Nguyên Sơn - Thanh Lê, đơn vị Báo Nghệ An 2. Tác phẩm (Đối thoại – phỏng vấn): Dân chủ - dân vận và những hy vọng mới của tác giả Hồ Ngọc Quang, Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam 3. Phóng sự Hệ lụy tảo hôn và "cuộc chiến" chưa có hồi kết của tác giả Nguyễn Viết Lam, đơn vị Báo Biên phòng 4. Loạt bài phóng sự 3 kỳ: Chính sách trên cao, dân sao với tới của tác giả Phạm Việt Khánh, đơn vị Báo Nông nghiệp Việt Nam 5. Phóng sự Xồng Bá Dần hứng sóng đón giờ học trực tuyến đầu tiên của tác giả Hồ Lài, đơn vị Báo Giáo dục và Thời đại 6. Loạt bài 3 kỳ: "Nhịp cầu" nối liền ý Đảng, lòng dân nhóm tác giả Thiên Minh-Đức Cương-Huy Cường-Ngọc Thăng-Đình Trung, đơn vị Báo Quân khu 4 7. Phóng sự Còn sức còn cống hiến của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tú - Phạm Thị Mai, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ 8. Chương trình Gánh nặng Ielts của nhóm tác giả Hồng Nhung - Anh Đào - Thu Hiền - Thùy Linh -Thanh Long, đơn vị Đài PTTH Nghệ An 9. Phóng sự Báo động lây nhiễm HIV trong nhóm MSM của nhóm tác giả Vân Anh - Hải Viễn - Thu Hiền, đơn vị Đài PT- TH Nghệ An 10. Phóng sự Ở nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 của nhóm tác giả Anh Thư - Thế Toản, đơn vị Đài PTTH Nghệ An 11. Phóng sự Chuyện buồn tái định cư của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Trần Lịch - Duy Thanh - Minh Tân, đơn vị Đài PTTH Nghệ An 12. Phóng sự Hiểu đúng thương hiệu cam Vinh của nhóm tác giả Thúy Vinh - Chu Quý - Nguyễn Thủy, đơn vị Đài PTTH Nghệ An 13. Chùm ảnh Về quê của nhóm tác giả Quốc Khánh - Tất Lành - Duy Đông-Hoàng Cường, Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam 14. Chùm ảnh Thông xe cầu Cửa Hội - Nối nhịp bờ vui của tác giả Từ Thành, đơn vị Báo Sức khỏe và Đời sống 15. Chùm ảnh Ngày hội bầu cử trên quê hương Bác Hồ của nhóm tác giả Đào Tuấn- Thành Duy - Đức Anh - Đình Tuân - Trần Hoa, đơn vị Báo Nghệ An