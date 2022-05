30 người trên chiếu bạc manh động, la ó khi công an ập bắt

Ngày 28/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), vừa triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn, liên quan đến 30 đối tượng.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, các đối tượng tổ chức đánh bài thua bằng tiền tại khu đất trống nhà bà Quách Thị Mỹ Lệ, tại tổ 4, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Nhận thông tin, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành vây bắt. Thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Công an đã bắt giữ 30 đối tượng liên quan.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trên 190 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật khác.

Thời điểm lực lượng công an ập vào, các đối tượng có thái độ manh động, la ó, được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự được ổn định.

"Được biết, sòng bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân", Công an tỉnh An Giang thông tin.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông