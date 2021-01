3 mẫu xe ô tô giá rẻ chỉ từ hơn 300 triệu nhưng bán 'ế thảm' tại Việt Nam: Lý do vì sao?

Honda Jazz đứng ở vị trí thứ 3 danh sách xe bán chậm năm 2002 với doanh số chỉ 83 xe. Thậm chí có tháng, doanh số của mẫu xe này chỉ vỏn vẹn vài chiếc (đơn cử tháng 4/2020 doanh số 3 chiếc).

Honda Jazz được hãng xe Nhật Bản ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10.2018 theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài việc góp phần làm đa dạng danh mục sản phẩm ô tô Honda tại Việt Nam, mẫu xe này còn được kỳ vọng sẽ tạo được thành công như City. Tuy nhiên, sau gần 2 năm góp mặt trên thị trường Việt Nam, Honda Jazz lại không được nhiều khách hàng lựa chọn so với các đối thủ như Mazda2 Sport hay Toyota Yaris.

Mitsubishi Mirage giá rẻ nhưng bán chậm tại Việt Nam.

Doanh số bán nghèo nàn, có thời điểm thông tin bất ngờ biến mất trên website chính thức của Honda Việt Nam, cùng với việc nhiều đại lý Honda đã ngừng phân phối Jazz... làm dấy lên thông tin mẫu hatchback hạng B này đã bị khai tử do ế ẩm tại Việt Nam.

Một trong những lý do mà mẫu xe này bán chậm được nhắc đến là giá. Theo đó, giá của Jazz từ 524 triệu tới hơn 600 triệu đồng, thậm chí tiến sát tới giá của các xe du lịch lớn hơn, cao hơn nhiều so với đối thủ mà trang bị cũng không nhỉnh hơn. Trong khi đó, thói quen chọn xe của người Việt là xe bình dân thì giá cả nên ở mức phải chăng. Đó chính là lý do Jazz khó hút khách hàng.

Đứng thứ 4 trong danh sách xe ô tô bán chậm nhất thị trường Việt năm 2020 là Mitsubishi Mirage. Mẫu xe này cả năm chỉ bán được 156 xe. Hiện tại website của hãng đã không còn cập nhật tới mẫu xe này trên danh mục sản phẩm.

Trong phân khúc A, Mirage cạnh tranh với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Honda Brio, Toyota Wigo và VinFast Fadil. Định vị trong phân khúc xe cỡ nhỏ giá xe, nhưng giá xe Mitsubishi Mirage lại khá cao so với các đối thủ, từ 380 - 450 triệu đồng cho 3 phiên bản. Đây cũng là lý do khiến Mirage "hụt hơi" và phải rời bỏ cuộc chơi.

Ngoài ra, thiết kế lỗi thời và trang bị tiện nghi chưa thực sự tương xứng với giá tiền cũng là một trong những lý do khiến mẫu xe không được ưa chuộng tại Việt Nam.

Một mẫu xe giá rẻ cũng rơi vào "bảng tử thần" là Suzuki Celerio. Theo đó, trong cả năm 2020, Suzuki Celerio chỉ đạt doanh số 201 xe, giảm tới 88,6% so với năm 2019 (bán 1.756 xe).

Mặc dù Suzuki Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc chính thức “khai tử” Celerio tại Việt Nam, nhưng hiện danh mục sản phẩm cũng như các đại lý đã ngừng bán mẫu xe này.

Tại Việt Nam, Suzuki Celerio có giá khá rẻ chỉ hơn 300 triệu đồng. Là xe nhập khẩu, giá lại "mềm", tại sao Suzuki Celerio vẫn bán "ế" tại Việt Nam? Về câu hỏi này, trong lần trả lời phỏng vấn PV Báo Thanh Niên cuối năm 2019, CEO của Suzuki Việt Nam đã thừa nhận “thiết kế đơn giản”, “không có ngoại hình quá bắt mắt”. Thậm chí, về trang bị tiện ích đại diện thương hiệu xe Nhật cũng “cảm nhận Celerio vẫn còn thiếu điều gì đó” và “đang xem xét lại để thêm vào một số trang thiết bị”.

