3 đối tượng đe dọa giết người ra đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn

Pháp luật

Chiều 20-4, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Linh (SN 1995), Nguyễn Trọng Nhân (SN 2003, cùng ngụ ấp khu Phố, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành) và cho gia đình bảo lãnh Huỳnh Hồ Dĩ An (SN 2005) về hành vi "gây rối trật tự công cộng" và "đe dọa giết người". Ba đối tượng đã trực tiếp đánh người, đập phá tài sản và đe dọa một số người can ngăn khi chứng kiến chúng hành xử kiểu côn đồ với nạn nhân.