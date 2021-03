3 điều đại kị trong phòng ngủ khiến sức khỏe tiêu hao

Sau đây Phùng Gia sẽ chỉ ra 3 thế phạm phòng ngủ thường gặp nhất, khiến gia đạo bất an, gia đình mạt vận.

Phòng ngủ quá rộng

Nhân khí chính là năng lượng của cơ thể, vào ban đêm khi ngủ là lúc chúng ta cần nạp thêm năng lượng. Tuy nhiên nếu phòng ngủ quá rộng, sẽ khiến nhân khí bị tiêu hao, về lâu dài làm cho thể chất bị suy yếu, làm việc uể oải, không có hiệu suất cao, sức phán đoán giảm sút, dễ xảy ra những bất trắc.

Vậy nên phòng rộng chưa chắc đã tốt.

Nếu bạn có dịp du lịch Bắc Kinh, vào thâm Cố cung, “gầm trời không đâu bằng đất đế vương”, bạn sẽ thật ngạc nhiên thấy phòng ngủ của “thiên tử” cũng chẳng rộng là bao so với phòng ngủ của dân thường, cũng chỉ rộng 10m2 mà thôi.

Cái gọi là “Long sàng” (giường rồng) cũng chẳng to hơn chiếc giường đôi của dân thường. Hơn nữa khi ngủ, trước giường còn buông 2 lớp rèm, vậy nên không gian thực sự của giường nằm lại càng hẹp.

Vậy nên, phòng ngủ rộng khoảng 15m vuông, rộng nhất 20m vuông là vừa phải. Như vậy mới có lợi cho sự tương thông mạch khí giữa cơ thể người với môi trường xung quanh tránh hao tổn nguyên khí đạt được mục đích ngủ nghỉ tốt nhất.

Đầu giường bị xà ngang ép đỉnh

Đầu giường bị xà ngang ép đỉnh gọi là “huyền trâm sát”, sẽ không có lợi cho sức khỏe của gia chủ gây nên các bệnh như tiền đình, đau nhức đầu mỗi khi ngủ dậy.

Biện pháp tốt nhất là bận nên kê dịch đầu giường ra khỏi vị trí xà ngang.Nếu không gian trật hẹp không cho phép, bạn có thể làm trần giả để che xà ngang.

Nếu gia chủ vẫn chưa an tâm, gia chủ hãy đặt tượng “Long quy an gia hóa sát” đầu giường sẽ giúp trấn an, chống lại sát khi do xà ngang gây ra.

Không những thế, tượng “Long quy an gia hóa sát” còn mang ý nghĩa trường thọ, đem tới phúc trạch, hưng gia cho gia đình.

Giường ngủ kê giữa phòng

Trong phong ngủ, giường ngủ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một số gia đình hiện nay thường kê giường ngủ giữa phòng, tuy nhiên theo quan điểm phong thủy, việc kê giường giữa phòng như vậy gây ra nhiều bất lợi cho gia chủ.

Giường ở giữa phòng, bốn mặt chiếc giường đều là khoảng trống sẽ tạo cảm giác chới với, thênh thang, không có chỗ dựa, bao bọc.

Thêm nữa, việc kê giường giữa phòng khiến không gian phòng ngủ bị phân cách quá vụn, sử dụng bất tiện. Bên cạnh đó, việc kê đầu giường hay cuối giường không sát tường lại càng không nên hơn. Kết cục này gọi là “đầu giường lộ không”, dễ khiến người khi ngủ không ngon giấc, cảm thấy bất an.

Cách hóa giải tốt nhất cho trường hợp này là kê gần sát giường vào tường.

Nói tóm lại, phòng ngủ là không gian chức năng quan trọng trong nhà, vì thế cần đạt được sự thoải mái và thư thái. Việc chú đến phong thủy trong phòng ngủ cũng chính là cách bạn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại