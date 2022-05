3 anh em ruột rủ nhau trồng cần sa trong rẫy cà phê

Ngày 8/5, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng: Trần Văn Nhân (42 tuổi), Trần Văn Lâm (35 tuổi) và Trần Văn Trường (32 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Hoà Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma tuý” và “Trồng cây cần sa trái phép”.

3 đối tượng bị bắt giữ .

Trước đó, vào ngày 7/5, Công an xã Tân Thành phối hợp với Công an huyện Krông Nô, Công an huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) và Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ 3 đối tượng trên đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Trồng cây cần sa trái phép” tại thôn Đắk Tân xã Tân Thành.

Cây cần sa được phát hiện trong rẫy của 3 đối tượng.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ 177 cây cần sa có chiều cao từ 30 đến 160cm được trồng tại rẫy cà phê. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi trồng cây cần sa tại rẫy cà phê của mình để bán kiếm lời.

Số cần sa được thu giữ tại nhà các đối tượng.

Cả 3 đối tượng Nhân, Lâm và Trường là anh em ruột trong một gia đình. Hiện vụ án đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân