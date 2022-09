28 giáo viên Tổng phụ trách Đội ở Nghệ An được Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng

Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đội đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả nhiều công trình măng non và công trình “Vì đàn em thân yêu” trên địa bàn. Kết quả: 950 công trình măng non cấp liên đội, 5.271 công trình măng non cấp chi đội. Triển khai công trình “20.000 lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân ra khơi bám biển” tại 100% liên đội trên địa bàn.