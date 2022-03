Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An: 25 năm ghi dấu những chiến công

Ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Quyết định số 192/QĐ-BNV-X13 thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý (C17) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Đây là lực lượng chủ công, nòng cốt, đi đầu trên trận tuyến phòng, chống ma túy, đang hàng ngày, hàng giờ bám sát địa bàn từ thành phố đến những vùng nông thôn hẻo lánh, từ hải đảo xa xôi đến những vùng núi non hiểm trở; trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, đường biển… để triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và lãnh đạo các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Cùng với đó, hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy cơ bản được hoàn thiện ở ba cấp: Từ cấp Cục (Bộ Công an) đến các Phòng (Công an các tỉnh, thành phố) và các Đội, Tổ (ở Công an các quận, huyện, thị xã).

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (Bộ Công an) đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý tại Nghệ An

Tại Nghệ An, từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng. Có được những chiến công đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan và đặc biệt là sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân. Mỗi thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát ma tuý luôn không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và hiểm nguy để ngày đêm góp sức đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành “quả đấm thép”, lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Năm 2010, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án thu giữ 06kg ma túy đá, 04 bánh hêrôin (tháng 4/2021)

Do chịu tác động trực tiếp từ tình hình hoạt động ma tuý trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma tuý ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả quyết liệt đối với lực lượng vây bắt.

Trong khi đó, điều kiện phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An đang còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Thế nhưng, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm ma túy đến cùng, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt.

Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy trên toàn quốc. Hàng năm, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy các trọng tâm công tác về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, không ngừng nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Lực lượng cảnh sát ma tuý các cấp luôn chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, từ đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để vừa phòng ngừa hiệu quả, vừa đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý. Bên cạnh đó, phong trào quần chúng tham gia phòng, chống ma túy cũng được đẩy mạnh. Với phương châm “lấy dân làm gốc”, các trinh sát, điều tra viên thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn để có phương án, chiến thuật, đối sách cụ thể trong phòng ngừa và đấu tranh với ma tuý từ cơ sở.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh giám định số ma túy thu giữ trong chuyên án triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Nghệ An

Kết quả, trong 25 năm qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 17.039 vụ, 22.197 đối tượng. Tang vật thu giữ 812,878kg hêrôin, 1.788,256kg ma túy tổng hợp, 1.114,799kg thuốc phiện, 762.275 viên ma túy tổng hợp, 1.443,13kg cần sa; hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn… Đặc biệt, đã tổ chức lực lượng, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận.

Đồng thời, được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị đánh án ma túy quyết liệt, bài bản nhất cả nước. Điển hình như, chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Lào đi qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vào Nghệ An, bắt 05 đối tượng; thu 120 bánh hêrôin; chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, bắt 01 đối tượng, thu giữ 115kg ma túy đá…

Công an huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ 05 đối tượng, triệt phá 05 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn (ngày 09/11/2021)

Ngoài ra, đã tổ chức truy bắt thành công hơn 200 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy; trong đó, có nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn lâu năm ở nước ngoài, nhiều đối tượng là chủ mưu, cầm đầu trong các đường dây ma túy lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Những năm gần đây, từ khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường “chặn cung, giảm cầu” trong phòng, chống ma tuý. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào các đường dây ma tuý, ngăn ma tuý thẩm lậu qua biên giới. Đồng thời, chú trọng làm sạch địa bàn, đấu tranh quyết liệt với các hoạt động bán lẻ ma tuý ở mỗi bản làng, từng khu phố.

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn)

Trong trận chiến cam go, nguy hiểm với tội phạm, đã xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, phòng chống ma túy. Điển hình như tấm gương liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa - cán bộ Công an huyện Quế Phong; các đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tháng 8/2021, tại buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý (Bộ Công an) đã đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý tại Nghệ An. Đặc biệt là Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống tội phạm.

Công tác nghiệp vụ được triển khai theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, xuyên suốt từ tỉnh xuống tận cơ sở. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống ma tuý giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào được Công an tỉnh Nghệ An triển khai bước đầu đạt hiệu quả, nhất là việc thiết lập “đường dây nóng” theo 03 cấp với Công an 03 tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng của nước bạn Lào; triển khai quyết liệt, kịp thời chủ trương xây dựng trụ sở bản biên giới cho các địa phương giáp biên giới tỉnh Nghệ An...

Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong bắt giữ đối tượng Vi Văn Thắng trú tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

25 năm qua, với những thành tích, chiến công đạt được, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương Chiến công hạng Ba; hàng trăm Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND tỉnh và Công an tỉnh. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Cảnh sát ma túy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; có 02 đồng chí được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Dẫu biết cuộc chiến với “cái chết trắng” ngày càng cam go, khốc liệt, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định vững vàng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật và năng lực nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Tác giả: Bình Minh - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn