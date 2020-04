20 cô gái cầm gậy xông vào "hỗn chiến" náo loạn trên đường

Sáng ngày 20-4, ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết ông đã nắm bắt được sự việc và xem qua clip 2 nhóm nữ sinh "hỗn chiến" được cho là xảy ra ở khu vực giáp ranh 2 huyện Thường Xuân và Như Xuân (Thanh Hóa) vào chiều ngày 18-4.

Your browser does not support the video tag.

Clip 20 cô gái trẻ hỗn chiến kinh hoàng

Theo ông Lâm Anh Tuấn, sự việc xảy ra trên đất huyện Như Xuân, hiện UBND huyện Thường Xuân đã chỉ đạo cho công an vào cuộc làm việc với các xã giáp ranh, xem có người dân và học sinh của địa bàn mình tham gia vụ việc hay không. "Xác minh xong, nếu có học sinh trên địa bàn, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường làm việc với từng học sinh xem ở mức độ nào, lý do gì. Còn nếu thuộc cấp THPT, của trường nào thì hiệu trưởng trường đó phải vào cuộc kiểm tra"- ông nói.

Theo đoạn clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook, có khoảng 20 cô gái trẻ tay cầm gậy sắt, gậy gỗ xông vào đánh nhau kinh hoàng giữa đường. Qua clip cho thấy những cô gái trẻ này chia làm 2 nhóm (mỗi bên khoảng 10 người).

Quá trình "hỗn chiến" những cô gái trẻ này la hét, chửi bới nhau bằng những từ ngữ hết sức thô tục. Hầu hết những cô gái trong vụ "hỗn chiến" này tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người là nữ sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường nơi 20 nữ sinh xông vào hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, cuộc "hỗn chiến" được cho xảy ra chiều ngày 18-4 tại một con đường giáp ranh giữa huyện Như Xuân và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cũng mới nắm được thông tin và đang giao cho các đơn vị phối hợp với Công an huyện Như Xuân, xác minh, làm rõ sự việc trên.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động