2 vợ chồng mua ma túy về sử dụng

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đang điều ra, xử lý 2 đối tượng tàng trữ ma túy trái phép và vi phạm trong thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào khoảng hơn 21h tối 25/7, Công an xã Phú Tâm, phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy Công an huyện Châu Thành thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tuyến tỉnh lộ 932, đến đoạn ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm thì phát hiện có 2 đối tượng khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

2 đối tượng Võ Hoàng Quân và Lê Thị Mỹ Anh

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Võ Hoàng Quân (SN 1984) và đối tượng Lê Thị Mỹ Anh (SN 1979) là hai vợ chồng, cùng ngụ tại xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Hai đối tượng điều khiển xe Honda mang biển số 95P1-8695 lưu thông trên đường thì gặp lực lượng Công an đang tuần tra, đối tượng Mỹ Anh đã ném 1 bọc nilon bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng xuống đường. Phát hiện sự việc, Công an huyện Châu Thành tạm giữ hai đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận túi nilon có chứa tinh thể màu trắng là ma túy được mua tại phường 7, thành phố Sóc Trăng của một người lạ để đem về sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh tàng trữ ma túy trái phép, 2 đối tượng này còn vi phạm quy định trong thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tác giả: Thạch Hồng

Nguồn tin: Báo VOV