2 thanh niên tử vong cạnh trụ điện, xe máy 'nát bươm' trước cửa nhà dân lúc rạng sáng

Đến 6h ngày 16/11, CSGT TP.Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thanh niên tử vong xảy ra lúc 2h sáng cùng ngày.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân sống bên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP.Thuận An đang ngủ say thì nghe tiếng động lớn ngoài đường.

Người dân nhanh chóng chạy ra ngoài để kiểm tra thì phát hiện 2 thanh niên nằm tử vong cạnh nhau, gần đó là chiếc xe máy mang BKS: 82B1-948... bị văng đi hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là La Văn Th. (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và Hồ Anh T. (19 tuổi, ngụ Kon Tum).

Ghi nhận tại hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là một đoạn cua gắt. Nhận định ban đầu từ cơ quan công an, có thể 2 thanh niên khi chở nhau ngang qua đây với tốc độ cao và không ôm cua hết nên mới xảy ra tai nạn đau lòng trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị