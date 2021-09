2 thanh niên rủ nhau trốn khỏi khu cách ly về nhà lấy tiền tiêu xài

Sáng 3/9, ông La Đức Thoại Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, dù đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại trạm y tế xã được 13 ngày nhưng 2 trường hợp trở về từ tỉnh Quảng Nam vẫn rủ nhau bỏ trốn về nhà.

Theo đó vào khoảng 16h30 ngày 2/9, hai thanh niên là Moong Văn Hợp (SN 1997) và Moong Văn Thuyên (SN 1996), cùng trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cùng nhau bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu.

Đến 17h cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Chiêu Lưu đã nhanh chóng huy động triển khai lực lượng truy bắt thành công, khi cả 2 đối tượng vừa về đến nhà. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 công dân trên khai nhận lý do bỏ trốn khỏi khu cách ly là để về nhà lấy tiền tiêu xài.

2 thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly dù chỉ còn 1 ngày nữa là hoàn thành đợt cách ly tập trung

Ban Công an xã Chiêu Lưu đã tiến hành lập danh sách những người có tiếp xúc với các trường hợp trên và tham mưu cho chính quyền địa phương áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Riêng 2 công dân bỏ trốn bị xử phạt hành chính theo Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020 NĐ-CP với mức xử phạt mỗi người 5 triệu đồng và tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly tập trung.

Được biết, 2 trường hợp này là công dân đi làm ăn từ huyện Tam Kỳ (Quảng Nam) trở về địa phương và được bố trí cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu từ ngày 21/8.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn